No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de este programa presentado por Carlos Sobera y Laura Boado. Además, también son cada vez más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. El pasado jueves 19 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega en la que conocimos a Josep, un empresario jubilado de 75 años que se definió como una persona «cariñosa y muy sexual»: «He tenido encuentros con amigas de forma esporádica», reconoció. Su cita para esa noche era Encarna, una cocinera jubilada de 65 años.

Entre otras tantas cuestiones, la soltera reconoció lo siguiente: «Soy muy activa sexualmente». Acto seguido, fue mucho más allá: «A ver qué pasa con eso… Si no es activo me tendré que buscar a otro». Nada más verse las caras, ambos se quedaron verdaderamente sorprendidos puesto que la primera impresión fue verdaderamente espectacular. «El envase está más o menos bien, a ver el contenido», aseguró Josep. Ella, por su parte, también quiso sincerarse con las cámaras del equipo de First Dates respecto a lo que le había parecido, a simple vista, su cita: «Está atractivo. El hombre no es feo… está bien». Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá en este asunto: «Para salir con él está bien». Tan solo unos segundos más tarde y tras haber intercambiado las primeras palabras, ambos se sentaron en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.

La cena trascurrió con total normalidad. Los dos hablaron de varios aspectos de sus vidas, por lo que no tardaron en descubrir que tenían varias cosas en común. Fue entonces cuando, desde el programa, se les brindó la oportunidad de poner rumbo al reservado para continuar con su cita con algo más de intimidad.

En ese preciso instante, Josep y Encarna dieron el paso de bailar verdaderamente pegados, por lo que la temperatura fue aumentando de forma considerable: «Tienes buenas cinturita, ¿eh?», comentó el soltero, justo antes de hacer un comentario que dejó completamente sin palabras a su cita para esa noche.

Precisamente por esa conexión que ambos sintieron desde el primer momento, Josep se animó a hacer una confesión: «Dejaré constancia de que si notas algo duro es el móvil», aseguró. Ella, lejos de guardar silencio, no dudó en aprovechar la ocasión para ir mucho más allá: «Parece que todavía te funciona».

Los dos continuaron disfrutando al máximo de la cita hasta que llegó el momento de la decisión final en First Dates. Al ser conscientes de la gran cantidad de cosas que tenían en común y que ambos habían sentido esa conexión que era tan esencial para ellos, tanto Josep como Encarna estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita fuera de las cámaras del programa. ¡El amor triunfó!