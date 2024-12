First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que todo el equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. Además, cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. El pasado miércoles 18 de diciembre, en la nueva entrega emitida en Cuatro, pudimos conocer a Óscar, un chino de 42 años afincado en Sevilla. A pesar de vivir en la capital de Andalucía, el comensal reconoce que su corazón pertenece a Asturias. Su objetivo es encontrar a una persona que sea como él: «Quiero que sea de carácter tranquilo porque, aunque sea atractivo que alguien tire de ti, al final no te llena».

Su cita para esta noche era Nuri, una farmacéutica de Sant Feliu de Guíxols (Gerona) que se definía como una apasionada de los viajes y de todo aquello que tenga relación con Asia. Es más, ya tiene previsto un viaje a Corea. Una vez pasaron a la mesa que tenían reservada para la velada, los dos se vieron sorprendidos puesto que, aunque a priori podrían tener cosas en común, lo cierto es que tenían costumbres y tradiciones completamente diferentes. «Madre mía, soy yo más asiática que él», comentó la soltera, con cierta indignación, ante las cámaras del equipo de First Dates. Tampoco estuvieron de acuerdo en gustos, puesto que ella confesó ser una amante de los animales y él todo lo contrario. Nuri fue más allá, preguntando a su cita si tenía perros o gatos. La respuesta de Óscar, como era de esperar, no le dejó indiferente ni muchísimo menos.

«Me parece una crueldad tener un gato o un perro encerrado en una casa. Tienen que estar al aire libre», comentó Óscar. Lejos de guardar silencio, la soltera quiso compartir su punto de vista respecto a este asunto, y lo hizo sin ningún tipo de tapujo: «Pues yo tengo tres gatos y encerraditos ahí en casa».

Pero no todo quedó ahí, ya que el sevillano reconoció que tenía alergia a los felinos: «Una vez durmiendo, me desperté de madrugada porque estaba en shock anafiláctico. Se me cerró la garganta y en ese momento no tenía a nadie en casa porque vivo solo y recurrí al poder psicológico».

Lejos de que todo quede ahí, el soltero fue más allá: «Pensé que estaba en la playa viendo el mar y milagrosamente me funcionó», aseguró, dejando perpleja a su cita. «Si te está dando un shock anafiláctico, la vas a palmar por mucho que medites. Es un poco fantasioso», comentó ante las cámaras de First Dates.

Su distanciamiento se hizo aún más evidente cuando la catalana aseguró que se negaba en rotundo a tener hijos. Algo que no coincidía con Óscar, ya que éste soñaba con ser padre: «Me ha dado bastante bajón porque a mí sí me gustaría ser padre algún día y me falta esa parte en mi vida que quiero llevar a cabo». Como era de esperar, ninguno de los dos querían tener una segunda cita fuera de las cámaras de First Dates, al darse cuenta de que no tenían absolutamente nada en común.