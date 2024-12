No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. Uno de los protagonistas de la nueva entrega, que se emitió el pasado miércoles 18 de diciembre, fue Julio. El joven piloto de 21 años venía de Madrid. Nada más llegar al programa, reconoció que le fascinaba mantener relaciones sexuales en cualquier lado: «Muchos pasajeros tienen sexo en el avión. ¿Por qué el piloto no va a poder?». A pesar de reconocer que tiene una gran actividad sexual, lo cierto es que nunca había tenido pareja ni había sentido esa conexión con nadie.

«Estoy en una etapa de disfrutón y ligoteo. No me quiero cerrar a nada… Cuando venga el flechazo, ya se verá», confesó al equipo del programa presentado por Carlos Sobera y Laura Boado. Por si fuera poco, el soltero reconoció que, por su trabajo como piloto, le era bastante complicado poder encontrar el amor: «Para tener una relación a distancia hay que ser bastante maduro». Además, asegura que le fascinaría conocer a una chica «con personalidad, picante y traviesa», pero también de su edad aunque no se cierra a otras opciones: «No me importaría una Isabel Díaz Ayuso». Su cita para esa noche era Violeta, una estudiante de ingeniería mecánica de 19 años que venía de Logroño. Entre otras cuestiones, se definía como chica «muy sexual»: «Somos jóvenes y hay que disfrutar», aseguró. La primera impresión de los dos solteros fue excepcional. «Muy guapa, tiene unos ojos de tigresa que me atraen», comentó Julio.

Carlos Sobera les invitó a sentarse en la mesa que ambos tenían reservada para disfrutar de la velada. Los comensales no tardaron en sacar tema de conversación, y rápidamente se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. De hecho se sintieron tan cómodos con el otro que Julio habló de sus raíces italianas: «No quiero tirarme flores, pero la pizza napolitana es la mejor».

Por si fuera poco, descubrieron que tenían otro punto en común como son los deportes de motor, especialmente las motos y la Fórmula 1. Una información que el soltero no tardó en utilizar: «Ya que eres ingeniera mecánica… te gustará que sea piloto». Más tarde, ambos comensales cambiaron de tema de forma radical, adentrándose de lleno en el terreno sexual.

Fue entonces cuando Violeta reconoció que había tenido un gran año en este aspecto: «Con los chicos que he querido tener algo, con todos he acabado teniendo algo». Una confesión que provocó que el soltero lanzase la siguiente pregunta: «¿Cuál es el sitio más raro donde lo has hecho?». La riojana fue honesta: «En un coche en unas viñas».

El madrileño también quiso sincerarse, al confesar que ha sido una cabina de avión: «Está chulo. Qué mejores vistas vas a tener que desde una cabina de un avión a 15 mil metros». Y fue más allá: «Espero que esto no llegue a ningún jefe porque igual no les hace gracia», comentó el soltero, entre risas. Ella, por su parte, alcanzó a hacer el siguiente comentario: «Me ponen las alturas». Como no podía ser de otra manera, tras haber disfrutado de un encuentro verdaderamente idílico, los dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita fuera de las cámaras de First Dates.