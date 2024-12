No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad puesto que Carlos Sobera, Laura Boado y el resto del equipo hacen un excepcional trabajo y, además, cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. El pasado martes 17 de diciembre, en la nueva entrega de First Dates, pudimos conocer a Valeria, una joven de 32 años que llegaba desde Barcelona con ganas de enamorarse: «No me considero una persona bonita, soy una persona sexy». Lejos de que todo quede ahí, la comensal quiso añadir algo más: «Alguien piensa en Valeria y piensa en una persona sexual, sensual y sexy».

Lejos de que todo quede ahí, la soltera de First Dates confesó que su objetivo era encontrar un hombre «trabajado a nivel interno». Su cita para esa noche era Gianluca, un trabajador comercial que también venía de Barcelona. Entre otras tantas cuestiones, se definió de la siguiente manera: «Yo me considero seguramente un gentleman porque me gusta cuidar de las personas». En esa primera toma de contacto, a priori, los dos parecieron sentir esa química. Sobre todo si hablamos del comensal, que no dudó en reconocer que Valeria le había fascinado. Una vez pasaron a la mesa que tenían reservada para la velada, la soltera desveló que era de Ecuador y él reconoció que tenía muchos amigos que eran de ese país. La soltera se mostró verdaderamente feliz de vivir en España, entre otras cuestiones, porque consideraba que «la gente era muy abierta». Aun así, ha hecho hincapié en que la peligrosidad de Barcelona ha aumentado considerablemente.

Gianluca, por su parte, quiso hacer una reflexión: «En Barcelona es muy difícil que te atraquen con pistola o fusiles, en Nápoles te puede pasar». Durante la cena, la comensal desveló que está «muy preparada espiritualmente», por lo que él quiso saber qué tipo de energía le transmitía en esos momentos. Ella confesó que notaba que era un joven transparente y que «le gusta conectarse consigo mismo».

A pesar de que la conversación siguió su curso sin muchos contratiempos, lo cierto es que Valeria en ningún momento notó ningún tipo de conexión sexual con Gianluca. Y eso, para ella, era verdaderamente fundamental: «Para mí el sexo es el 80% de la relación. Si puedo pasar follando todos los días, lo hago».

No tardó en llegar la decisión final en First Dates. De esta forma, la soltera no dudó en dejar muy claro que se negaba en rotundo a tener una segunda cita con Gianluca. Precisamente, por esa inexistente conexión sexual que para ella es esencial en una pareja. El comensal se quedó sin palabras ya que esperaba otra respuesta por su parte, puesto que él sí quería seguir conociéndola fuera de cámaras.