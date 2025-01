First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Por si fuera poco, cada vez son más los solteros que no dudan un solo segundo en visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar a su media naranja. El pasado martes 14 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, los espectadores pudieron conocer a Naiara, una joven de 23 años que llegó al programa acompañada de su madre Isabel y su abuela Margarita. «Tiene muy mal gusto eligiendo a las chicas, entonces yo tendré que dar el visto bueno», aseguró la madre de la soltera, mientras que la joven fue más allá: «Son las que más caña me dan de todo el mundo». Además, aseguró que no había tenido suerte en el amor.

«La familia tiene razón muchas veces. A veces se equivocan, pero normalmente aciertan. Sobre todo mi madre», aseguró Naiara, mientras dejaba claro que su objetivo era encontrar una «chica femenina» que fuese «igual de cañera que ella». Su cita para esa noche era Cristina, una andaluza de 21 años. Naiara, después de darle dos besos, no tardó en darse cuenta en que era fumadora. Desde el reservado, su madre no tardó en comentar este dato: «Ya empiezan mal, porque no le gusta que fumen». Ella fue mucho más allá: «Lo odio, no me gusta nada». Pero no todo quedó ahí, ya que Naiara se quedó verdaderamente impactada con la metedura de pata de su cita tras haberse conocido. «Me estás recordando a mi ex», espetó Cristina tras escuchar lo del tabaco. Algo que no gustó en absoluto a la hija de Isabel: «Eso es un muy mal comentario. No pasa nada. No se puede ser perfecto».

Todo se complicó por momentos cuando la andaluza reconoció que era bisexual, algo que tampoco gustó a Naiara: «Prefiero que tengan una opinión más cerrada de sus gustos», reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates. Mientras la cita se desarrollaba con total normalidad, desde el reservado, la familia de Naiara tenía cada vez más claro que entre ellas había un gran número de diferencias.

Es más, ni tan siquiera en los gustos musicales ni en el amor coincidían. Mientras Cristina se definía como una persona atrevida, dispuesta a experimentar en el amor y no se cerraba a tener una relación abierta tanto con mujeres como con hombres, Naiara reconocía que era una joven mucho más tradicional. Es más, su objetivo era conocer a alguien con quien tener una relación estable.

La abuela de la comensal, desde el reservado de First Dates, dio a conocer su opinión sobre cómo se estaba desarrollando la cita: «Yo no veo que haya química. No la veo compatible con ella. No va a cuajar». Poco después, apareció por allí la soltera para comentar con su familia lo que estaba sucediendo.

«Yo no la veo contigo por muchas cosas y la abuela no la ve contigo tampoco», comentó Isabel, mientras que su hija fue más allá: «Es demasiado liberal y abierta para mí». Poco después, llegó la decisión final. Como era de esperar, ninguna de los dos quería tener una segunda cita con la otra aunque no cerraban la puerta a la hora de tener una bonita amistad.