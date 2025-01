No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega y, por si fuera poco, cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante en busca de su media naranja. El pasado martes 14 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates presentada por Carlos Sobera y Laura Boado. De esta manera, hemos podido conocer a Juani, una soltera de 55 años que llegaba al programa con una sonrisa. «Que me digan que soy una morenaza, eso me gusta muchísimo», reconoció ante las cámaras del equipo del dating show. Además, no tardó en asegurar qué es lo que buscaba en un hombre.

«Necesito alguien que se implique, que sea atento y que se coma la vida como me la como yo. Y que deje huella», afirmó. Pero no todo quedó ahí ya que, como requisito, también quería que el hombre con el que iba a cenar esa noche fuese más alto que ella. Su cita fue Lucas, un alfarero jubilado de 63 años que llegaba desde Valladolid. En su presentación, el comensal no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más chistoso: «Tengo la aplicación de Tinder que últimamente me sale humo. Que si Palencia, Zamora, Valladolid… no puedes ir a todas». La primera reacción de los solteros, sobre todo la de Juani, no dejó absolutamente indiferente a los espectadores de First Dates. «No puede ser, no me lo creo. Yo lo he pedido más joven, yo quiero a alguien más joven», aseguró la comensal ante las cámaras del equipo del programa.

A pesar de ese primer encuentro, Juani no se cerró a la hora de conocer un poco más a Lucas. Este, por su parte, se mostró encantado con ella, puesto que era una mujer alta, morena y guapa, tal y como a él le gustaban. Pero no todo quedó ahí ya que, antes de sentarse en la mesa que tenía reservada para la velada, Lucas sorprendió a Carlos Sobera con una propuesta: «¿No tienes cinco minutos para tomarte un vino?».

La velada comenzó, y los dos comenzaron a hablar de sus vidas para tratar de conocerse un poco mejor. Fue entonces cuando Lucas no tardó en confesar a Juani que le fascinaba bailar, así como el mundo de la noche. Eso sí, se definía como un hombre «muy clásico y rústico». Tirando de humor, también le hizo saber lo siguiente: «Me encanta bajarme al pozo».

La cita siguió su curso y, mientras él se mostraba encantado con su cita, Juani veía cada vez más diferencias entre los dos. De ahí que, en la decisión final, Lucas tomó la firme decisión de tener una segunda cita con ella, incluso quiso invitarla a visitar Valladolid. A pesar de todo, ella se negó en rotundo a volver a cenar con él al no sentir esa conexión que tanto buscaba. ¡No triunfó el amor!