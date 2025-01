First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, ya que todo el equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a sus espectadores. Por si fuera poco, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el fin de intentar encontrar a su media naranja. El pasado jueves 2 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que pudimos conocer a Óscar. Este empresario sevillano de 27 años consiguió dejar descolocado a Carlos Sobera con una inesperada confesión: «Cuando me miro al espejo digo que soy el mejor. Si tú mismo no te lo crees, ¿quién se lo va a creer?». El comensal, a su vez, reconoció que invertía la gran mayoría de su tiempo en sus cinco sociedades.

Se trataba de unos proyectos que quiso sacar adelante con un objetivo muy claro, y era «salir de pobre». De esta forma, hizo una nueva confesión al presentador del programa: «La gente quiere ser Mbappé, pero yo quiero ser Florentino Pérez». Su cita para esa noche era Elena, una sevillana de 24 años que destacaba, entre otras tantas cuestiones, por tener mucho amor propio: «Me encantó, me encanta mi mente, tengo un cuerpazo y soy guapísima. Pienso que la persona que me tenga al lado tiene un premio». La primera impresión de ambos fue bastante positiva. «Me parece muy guapa, es atractiva y a mí me gusta», reconoció Óscar al equipo del programa, mientras que la soltera aseguró que su cita le había parecido, cuanto menos, «muy atractivo». Poco después, Carlos Sobera les invitó a sentarse en la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. Fue entonces cuando empezaron a conocerse un poco más.

Así pues, Elena reconoció que tenía un día a día bastante frenético, puesto que, además de trabajar, estudia maquillaje. Algo que fascinó al sevillano: «La chica tiene aspiraciones, eso me ha gustado». Todo ello mientras la joven se definió como una chica muy presumida, algo en lo que coincidía con su cita: «Tu imagen dice mucho a la hora de contratarte», aseguró Elena.

Poco después, Óscar comenzó a sincerarse respecto a sur proyectos empresariales. Algo que llamó poderosamente la atención a su cita: «Me gusta que sea una persona que no se conforma. Eso me encanta», reconoció ante las cámaras del equipo del programa. A pesar de que la cita estaba marchando a las mil maravillas, todo cambió de forma radical cuando el sevillano se mostró a favor de los roles tradicionales a la hora de pagar la cuenta.

Fue entonces cuando Elena no dudó un solo segundo en pararle los pies, y lo hizo con una contundente advertencia: «Ten cuidado con lo que vayas a decir». Él intentó explicarse: «Yo respeto y admiro a las mujeres, pero solamente por la compañía a mí me sale pagar, al igual que si fuera un amigo». La sevillana compartió su punto de vista: «Yo no veo mal pagar los dos a medias o pagar yo la cuenta». Y añadió: «No eres menos hombre si pago yo la cuenta».

Óscar continuó compartiendo su punto de vista, pero la cosa empeoraba por momentos: «No es que seas menos hombre, sino que está en la persona… Si yo pago hoy, mañana pago yo y pasado pago yo». La soltera no dudó en sincerarse ante las cámaras del programa: «Óscar relaciona estar en pareja con aportar todo a la mujer. No quiero un tío que me lo regale todo porque nunca me ha hecho falta. No me ha gustado».

Tras esta tensa situación a la hora de pagar la cuenta en el restaurante más famoso de la televisión, llegó la decisión final. De esta manera, Elena aprovechó para hacer una propuesta a Óscar: tendría una segunda cita con él si, en alguna ocasión, se dejaba invitar. Él no tardó en aceptar el trato, por lo que se marcharon juntos del programa.