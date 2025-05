Esta es la actriz de ‘Una nueva vida’ que ha sido emparejada con Mert Ramazan Demir (Ferit)

Una nueva vida continúa posicionándose como una de las ficciones más vistas de Antena 3. La popular producción turca ha logrado conquistar a la audiencia con su apasionante historia. Pues, aunque se emita una vez a la semana, los domingos, cada vez son más los espectadores que caen rendidos ante la trama de esta serie. Una historia de romance donde dos jóvenes, completamente diferentes, se ven obligados a pasar por el altar para firmar un matrimonio concertado. A esta premisa, como ya es bien sabido por el público, hay que sumar ingredientes que van desde secretos ocultos, mentiras, infidelidades y enfrentamientos no resueltos.

La producción, que ya finalizó su emisión en Turquía, se ha convertido en un autentico fenómeno en más de 120 países. Una producción que cuenta en su reparto con la gran interpretación de Mert Ramazan Demir. El joven, de 27 años, da vida en la pantalla al personaje de Ferit. Un protagonista un poco controvertido, que no siempre toma decisiones acertadas, pero que ha terminado convirtiéndose en el nuevo galán del momento. Su paso por Una nueva vida deja ver a un chico inmaduro, que solo quiere vivir la vida y no le importa hacer pasar vergüenza a su familia. Una serie de características que son frenadas en seco por su abuelo. Pues, no le piensa tolerar más irresponsabilidades.

Como los seguidores de Una nueva vida saben muy bien, el artista comenzó en la industria de la interpretación con pequeños papeles en proyectos televisivos y cinematográficos. Pero, no fue hasta el 2019 que llegó su primera oportunidad profesional. Una labor que se ejecutó en la película I am you. Eso sí, cabe señalar que en el 2017 apareció en un episodio de La señora Fazilet y sus hijas.

Una ficción donde Mert Ramazan Demir coincidió con la que ahora es su compañera de reparto en Una nueva vida, Afra Saraçoğlu. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que ambos artistas comenzaron una relación sentimental en la vida real. Pues, parece ser que la química entre ambos, durante el rodaje de la novela turca, fue tal que terminó traspasando la pantalla.

Desde entonces, ambas estrellas han intentado mantener su relación sentimental en la más absoluta privacidad. Pero, para ellos ha sido imposible evitar que surjan informaciones relacionadas con posibles rupturas. Ante ello, el periodista turco Onur Akay lo ha desmentido de manera tajante.

Actualmente, el actor turco se ha alejado de la industria interpretativa de manera temporal. Pues, tal y como se ha informado, se ha incorporado al servicio militar. El artista se ha visto en la obligación de cumplir con el deber de su país natal, Turquía, pues todavía no lo ha hecho.

Y es que, se sabe que en Turquía el servicio militar es obligatorio desde los 20 hasta los 41 años. El actor se ha declinado por la modalidad reducida para cumplir esta obligación y ha iniciado su instrucción en İskenderun. Una decisión que tomó tras el rodaje final de Una nueva vida.