Poco a poco y con el paso del tiempo, First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, ya que todo el equipo del date show presentado por Carlos Sobera y Laura Boado hacen un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. Pero no solamente eso, ya que cada vez son más las personas solteras que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. En la nueva entrega del pasado jueves 28 de noviembre pudimos Ramón, un empresario valenciano de 72 años que reconocía lo siguiente: «Me encantan todo tipo de mujeres, exceptuando las ‘malas’”, alegando que no quiere “ni verlas en pintura». A pesar de todo, el comensal no tardó en reconocer que fue infiel a su ex mujer, compartiendo detalles de lo ocurrido.

«He sido infiel a mi exmujer porque me pillo con otro amigo en un festival del Mediterráneo. Se llevaba lo que se llamaba ‘Los Rodríguez’. Las mujeres iban al campo o la playa con los hijos y los padres hacíamos nuestras fiestas», comentó al equipo de First Dates. A pesar de todo lo vivido, no pierde la esperanza de encontrar el amor. Su cita para esa noche era Maribel, una empresaria de 80 años que se definía como una mujer «coqueta» y «orgullosa». La primera impresión de ambos fue bastante curiosa. Mientras que el soltero se mostró encantado con la cántabra, asegurando que le había parecido «una preciosidad, muy guapa», Maribel se sintió algo chafada: «Me parece un señor feo», reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates. Tras intercambiar unas primeras palabras, Laura Boado les acompañó a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.

Durante la cena, las diferencias entre ambos comenzaron a hacerse evidentes. Un claro ejemplo lo encontramos en Maribel, que se quedó verdaderamente impactado al saber que Ramón tiene ganas de ser padre, a pesar de su edad. Por si fuera poco, el soltero dejó sin palabras a su cita al darle a conocer diversas anécdotas de su pasado, como que tuvo una amante de 35 años: «Desde el primer día tuvimos claro que solo era sexo».

Maribel, por su parte, le pareció una historia no solamente fuera de lugar sino que también llegó a calificarla de «escandalosa»: «No sé qué amante será esa, muy desesperada tiene que estar», aseguró ante las cámaras del equipo de First Dates. Por si fuera poco, el valenciano quiso hacer hincapié en su deseo de tener un hijo.

«Me han propuesto dar mi semilla e, incluso, tengo un amigo que con 74 años ha dejado a una embarazada. Yo le digo ‘eres un fenómeno’», aseguró, durante la velada. Unas palabras que impactaron muchísimo a la cántabra: «A mí me parece un escándalo, es una cosa fuera de lo normal».

Poco después, sin tapujos, Ramón quiso hacer varias preguntas a Maribel respecto a su vida sexual como, por ejemplo, si se masturbaba. Ella comenzó a sentirse verdaderamente incómoda: «Eso es mejor no hablarlo». Ante las cámaras del programa, la soltera criticó duramente la actitud del valenciano, calificándola como «maleducada y vulgar».

El soltero, lejos de quedarse ahí al ser evidente la incomodidad de Maribel, quiso ir muchísimo más allá: «¿Sí o no? Si juegas tú sola en la intimidad quiere decir que estás viva». Unas palabras que provocaron que la comensal se mostrase más contundente: «Es un poco maleducado y vulgar». Llegó la decisión final en First Dates, y, como era de esperar, Maribel se negó en rotundo a tener una segunda cita con Ramón, al descubrir que no era el hombre que buscaba ni esperaba.