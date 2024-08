Sofía Suescun confiesa cuántos kilos ha perdido tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’

Hace poco más de una semana, los espectadores pudieron disfrutar de la esperadísima Gran Final de Supervivientes All Stars, en la que Marta Peñate resultó vencedora. Tanto ella como Sofía Suescun, que consiguió la medalla de bronce, se han convertido en dos de las protagonistas de esta legendaria edición.

La de Pamplona, a pesar de haber ganado Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018, no consiguió ganar este nuevo reality. A pesar de todo, y de no haber conseguido el apoyo de la gran mayoría de la audiencia, no dejó indiferente a nadie con la cantidad de pruebas que ha ganado. Si hay algo indiscutible es que es una gran superviviente.

Hemos sido testigos de una de las ediciones más duras del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Todos y cada uno de los concursantes han tenido que hacer frente a situaciones verdaderamente extremas, en todos los sentidos. Ahora que ha puesto punto y final a su aventura, ha llegado el momento de analizar las consecuencias.

El equipo de Supervivientes All Stars publicó un vídeo del antes y después de Sofía Suescun tras participar en el concurso. Se nota que ha perdido mucha masa muscular, pero también la poca grasa que había en su cuerpo. Por si fuera poco, ella misma ha confirmado que, durante su participación en el reality, ha perdido nada más y nada menos que 4 kilos.

Muchos de sus seguidores no han parecido notar mucho ese cambio, pero Suescun sí que lo ha notado. De esta forma, a través de sus historias de Instagram, la tercera finalista de Supervivientes All Stars compartió una fotografía en la que aparece en bikini y se puede apreciar, aún más, ese cambio físico.

«Aquí se nota más, eh», expresó la tercera finalista del reality que ha conseguido reunir a grandes leyendas del concurso que se desarrolló en los Cayos Cochinos de Honduras. Sea como sea, la de Pamplona se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta edición, sobre todo por su sonada enemistad con Marta Peñate, la flamante ganadora de Supervivientes All Stars.

Sofía Suescun sorprende al dar plantón a Telecinco

El pasado viernes, en el programa De Viernes, se reunieron la gran mayoría de participantes de Supervivientes All Stars. Entre las grandes ausencias se encontraba Adara Molinero, que no pudo acudir al plató al estar de viaje con su pareja en Ibiza. Pero no fue la única, ya que Sofía Suescun no se presentó en el programa, a pesar de estar invitada.

Lo estuvieron todos los finalistas, incluida Marta Peñate, pero la hija de Maite Galdeano no apareció. La propia Beatriz Archidona, presentadora de De Viernes, confirmó a la audiencia del programa que la de Pamplona fue invitada, como el resto de compañeros, pero se negó a asistir. Un detalle que, como era de esperar, no pasó desapercibido para los más fieles seguidores del concurso.