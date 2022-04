Sofía Ellar está de vuelta. La artista ha anunciado que este jueves 21 de abril verá la luz su próximo single. Una canción titulada ‘Y 23’, con una historia muy personal y un videoclip muy especial, como ella misma ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

Tras desvelar la portada de su nuevo single, Sofía Ellar ha compartido con sus seguidores cómo surgió la idea del videoclip, que protagoniza junto al instagramer David Castelló.

“Nos seguíamos por insta porque la verdad es que siempre me pareció que tenía un rollazo y colores muy yo, y una sonrisa muy sincera. Es entonces cuando sin conocernos de na le digo “pásame tu móvil que te voy a hacer todo el lío”, comienza el texto escrito por Sofía Ellar en su cuenta de Instagram.

Próximo single: Y 23

Firmado: Sof

Estreno: 21 de abril

“Y le conté que quería que saliese en un videoclip a lo que me dijo : “qué tengo que hacer?” Y le respondí… “ser tú aunque… tienes que bailar y tal”. Colgó el teléfono y se ralló. Al poco me escribe y me dice… “no creo que lo pueda hacer bien porque es que yo no se bailar y tampoco he actuado en mi vida.” Sinceramente , no tuve que convencerle porque le dije una gran palabra “CONFÍA” . Y así fue”, continúa.

En el mismo mensaje, Sofía agradece a sus seguidores de Instagram que acudieron a la fiesta que organizaron para grabar algunas tomas del videoclip, así como a todo su equipo, ya que sin ellos sería imposible convertir sus ideas en grandes proyectos.

Sofía Ellar explica que: “Me llevo un gran descubrimiento de una persona super cariñosa, agradable, educada , y con la que ha sido facilísimo trabajar. Lo has hecho de maravilla y encima nos lo hemos pasado de lujo con todo el equipo. Qué gusto cuando se curra guay y se disfruta. Cómo mola compartir una historia tan tuya con alguien que sabe interiorizarla y la vive delante delante de los focos”.

Por su parte, David Castelló ha compartido un vídeo del rodaje del videoclip, en el que se pueden ver pequeñas pinceladas de lo que el próximo jueves, será el nuevo single de la artista. Ya queda menos para escuchar ‘Y 23’, la nueva canción de Sofía Ellar.