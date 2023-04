Sofía Ellar: la curiosa historia tras ‘Patas de alambre’, uno de sus temas más personales

Sofía Ellar ha querido compartir con sus seguidores la historia detrás de una de sus canciones más personales. A través de su cuenta de Instagram y coincidiendo con uno de los días más especiales del año, el Día del Padre, la artista ha compartido la historia real de Patas de Alambre.

Se trata de una canción publicada el año pasado, que Sofía Ellar escribió a una de las personas más importantes de su vida, su padre, y así lo explica ella misma en una de sus últimas publicaciones de Instagram, dedicándole unas emotivas palabras.

«Papá, te escribí “patas de alambre” porque un día indagando entre unos álbumes di con una foto mía de recién nacida (aquella tarde lluviosa en londres) y mamá había dejado por escrito ese famoso “patas de alambre” que es lo primero que dijiste nada más verme: al parecer», explica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SofiaEllar (@sofiaellar)

Sofía Ellar le dedica unas bonitas palabras, escribiendo algunas de las lecciones que le ha enseñado: «Me has hecho valiente, me has dado las mejores herramientas en vida para surfear la más jodida de las olas, has estado y estás detrás pero me dejas sola porque se que te partes de la risa viendo cuándo tengo que sacar la garra y defenderme ante el mundo y su cantidad de monstruos.

Y añade: «Entiendo que esto de “cantar” nunca hubiese sido lo que habrías imaginado para mí pero, en fin, te puedo decir y creo que puedes ver que el que se inventó aquella frase de “coser y cantar” nunca fue costurero ni asomó la primera mejilla en el mundo de la música», recordando sus inicios en la música.

La artista concluye su reflexión gritando a los cuatro vientos lo mucho que quiere a su padre. «Te quiero por encima de todo, eres mi referente, y aunque me aprietas la tuerca cada día, te lo agradezco infinito, porque estoy cansada de que me bailen el agua, porque los focos y las luces del escenario se apagan, y cuando eso ocurre.. yo puedo gritar a los cuatro vientos que “el camino vuelta a casa se hace en manga corta y pantalón”. Prepárate que vengo con anchoas y aperi del bueno!!!!».