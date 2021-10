Tras su paso por ‘Secret Story’ Sofía Cristo se ha convertido en el centro de todas las miradas. La hija de Bárbara Rey fue expulsada tras tener un fuerte altercado con Miguel Frigenti que puso final a su paso por la casa de los secretos. Sin embargo, lo que nadie olvida fue una de las revelaciones que realizó en el programa, el abuso sexual que sufrió cuando tenía cinco años.

Un tema que ha vuelto a salir a la palestra durante su paso por ‘Sábado Deluxe’, y es que, aunque Sofía no quiere revelar el nombre de esa persona, sí dio más detalles al respecto. «Me inquieta mucho abordar el tema de los abusos», comienza reconociendo en el programa de Mediaset.

Sofía Cristo sobre su agresión: «Me puse muy nerviosa por no poder explicarme y se me fue la pinza» #sofiasinfiltro — Deluxe (@DeluxeSabado) October 2, 2021

Al respecto, Sofía Cristo confesó el por qué decidió contarlo en ‘Secret Story’. «Sinceramente, no lo sé. A mí cuando me llaman del programa para que les cuente mis posibles secretos, me abro con la redactora, pero no me dejan que ese sea mi secreto porque es un trauma… Yo lo hablé con la redactora porque tenía esa necesidad», expone. Una decisión que, tal y como ha reconocido, supuso una liberación para ella.

«Los días siguientes fueron como si me hubieran pegado una paliza. Podría describiros la situación tal cual fue. Me pasó con cinco o seis años. En un primer momento, no quería pensar en ello y me daba vergüenza, pero luego comencé a contárselo a algunas amistades», continuó explicando. Y es que, si hay algo que tiene claro, es que no quiere que su madre ni su hermano sepan quién es.

«Es una persona que no podía venir a casa cuando quisiera. Somos de ciudades diferentes. Para que esa persona pasara unos días en casa, se tenían que alinear los astros… Jamás le diré a mi madre quién es. Sé que si digo el nombre de la persona le voy a hacer un daño innecesario a mi familia», señaló. «A lo mejor algún día se lo contaré a mi madre, pero, en estos momentos, como ya no tengo ese dolor, no quiero trasmitírselo a ella. Mi madre me está respetando», confesó.

Sofía Cristo: «No voy a denunciar a la persona que abusó de mí. Está en un lugar en el que no puede hacer daño» #sofiasinfiltro — Deluxe (@DeluxeSabado) October 2, 2021

La exconcursante cree que es mejor dejar las cosas como están, ya que así nadie puede sufrir más al respecto. «Cuando comencé a ser consciente del problema, me pasaba el día drogada. Además, esta persona ya no puede hacer daño a nadie porque está inhabilitada. Está muy mal y ya no puede hacer daño a nadie». Aunque baraja la posibilidad de, llegado el momento, desvelarle la identidad a su madre, por ahora cree que es «innecesario».

Un momento muy complicado de su vida que le ha dejado secuelas imposibles de olvidar. «Resentimiento no tengo, estoy muy en paz con este tema. Lo que tengo es asco hacia esta persona. Yo soy bisexual, pero a la hora de relacionarme con un hombre, tengo muchos más obstáculos. No sé si será por esto. Soy incapaz de tener una relación estable con un chico», declaraba para zanjar el tema. Unas palabras con las que Sofía Cristo volvía a abrirse en canal.