‘El Show de Bertín’ confirma sus invitados para hoy, viernes 26 de septiembre

No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Hace tan solo unas semanas, comenzó una nueva temporada de este proyecto que, semanalmente, presenta Bertín Osborne. Tras haber recibido las visitas de Àngel Llàcer y Jeanette, ha llegado el momento más que perfecto para ver cómo el amor se va a abrir paso en el plató de El Show de Bertín. ¿De qué forma? Con la visita de una de las parejas andaluzas más consolidadas del momento. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la modelo Laura Sánchez y al torero Manuel Escribano. Ambos se pasarán por El Show de Bertín para sincerarse sobre su vida personal, pero también compartir ciertos detalles de sus respectivas trayectorias profesionales.

Entre otras cuestiones, tanto Manuel Escribano como Laura Sánchez explicarán cómo comenzó su historia de amor, así como uno de los instantes más complicados que ambos vivieron en un ruedo. En esta nueva entrega de El Show de Bertín, veremos cómo el torero y la modelo no serán la única pareja en plató, puesto que la colaboradora Susana Saborido se verá sorprendida en su cumpleaños. Así pues, su marido, Joaquín Sánchez, aparecerá en el programa por sorpresa, logrando emocionar a todos los allí presentes. Lejos de que todo quede ahí, esta semana, el equipo del programa presentado por Bertín Osborne estrenará un nuevo juego, titulado Cuernos y tacones. En esta dinámica, se tratará de poner a prueba la complicidad que existe entre Manuel Escribano y Laura Sánchez. Así pues, deberán demostrar cuánto saben de la profesión de su pareja. ¡No dejarán indiferente a nadie, ni mucho menos!

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo la sección Si quiero o no regresa al plató de El Show de Bertín de la mano de El Sevilla. Con esta dinámica, tanto Bertín Osborne y los colaboradores, así como los invitados de la noche, tienen que seguir su intuición para adivinar qué parejas están, en realidad, casadas.

Por lo tanto, estamos ante un reto en el que no faltará interacción entre todos los participantes pero, sobre todo, muchas risas y diversión. Estamos convencidos de que será una de las entregas más sorprendentes de esta temporada que, desde luego, ya está marcando un antes y un después en muchos aspectos.

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín que contará con Manuel Escribano y Laura Sánchez como invitada esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.