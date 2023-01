‘Servir y proteger’, capítulo 1369: Saúl descubre que su vida se complica por momentos

Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar entre sus espectadores. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1368 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Lorenzo toma la decisión de acabar con la vida de su hermano.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 1369 de Servir y proteger. Así pues, somos partícipes de cómo Lorenzo ha hecho un importante encargo a su sobrino. ¿En qué consiste, exactamente? En que acabe con la vida de Gael. Esta es la prueba definitiva para que confíe en él y, por tanto, entrar en sus negocios.

Por si fuera poco, vemos cómo la familia Galván se ve en la obligación de afrontar uno de los instantes más complicados de su vida: la muerte de Isidro. Debido a todo lo sucedido en las últimas semanas, Noemí no puede evitar sentirse culpable de la situación. Cada vez es más consciente de que Lorenzo no tiene límites.

Espera, que ahora la pieza es una falsificación. Pero, la verdad, lo que más me preocuparía a mí no es la pieza, si no la bronca de Miralles… Menudo broncón, Durán. @PabloPuyol_ #ServiryProteger pic.twitter.com/L7wBuBL9Qt

— Servir y Proteger (@SyP_tve) January 9, 2023