‘Servir y proteger’, capítulo 1369: Durán siente celos por la complicidad de Carol y Miguel

No es ningún secreto que Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar de un nuevo capítulo donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Saúl ha descubierto que su vida se ha complicado para siempre.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en la nueva entrega de Servir y proteger. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo Durán trata por todos los medios de acercarse a Carol. El inspector es consciente de que lo sucedido en comisaría ha afectado, y mucho, a su relación.

A pesar de todo, cuando Félix intenta dar ese paso, descubre que su mujer tiene una enorme complicidad con Miguel. Los dos están cada vez más unidos, sobre todo ahora que el tiempo de Miguel en Madrid comienza a agotarse. Y es que, una vez logre rescatar a Blessing, debe regresar a Nigeria junto a ella.

Si la anterior secuencia nos parecía triste, esta nos ha hecho sacar una lagrimita… 😞 El aplomo de Isidro al asumir lo que le iba a ocurrir, pocos la tendrían en su situación… 💔 @JuancaVellido #ServiryProteger pic.twitter.com/m2r8FJoVyk — Servir y Proteger (@SyP_tve) January 9, 2023

Lejos de que todo quede ahí, somos partícipes de cómo María trata por todos los medios de apoyar a Noemí después de lo que le ha ocurrido a Isidro. Todo ello, por supuesto, sin conocer lo que esconde la madre de Saúl. Tras lo sucedido con Gael, el joven se convierte en el principal sospechoso.

Por lo tanto, la policía de Distrito Sur no tarda en buscarle. Noemí no duda en ayudar a su hijo para tratar de evitar su paso por prisión. Lejos de que todo quede ahí, los agentes de la comisaría del barrio consiguen lo que parecía imposible: cerrar el cerco sobre Lorenzo. ¿Lograrán detenerle? No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.