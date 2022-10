‘Servir y proteger’, capítulo 1310: la policía se despide de Emilio Bremón

No es ningún secreto que Servir y proteger, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1309 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Claudia Miralles ha tomado la firme decisión de entregarse al Fantasma.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1310 de Servir y proteger. Así pues, somos partícipes de cómo los policías de Distrito Sur tratan por todos los medios de recuperar su día a día tras la dolorosa e inesperada muerte de Emilio Bremón, el que fuera comisario durante muchos años.

Claudia Miralles, superada por la situación, ha decidido dejar en manos de la comisaría a uno de sus hombres de confianza. Estamos hablando, cómo no, de Félix Durán. Es entonces cuando se ven en la obligación de hacer frente a un nuevo caso. Se trata del robo de un maletín con cierto material radioactivo.

A pesar de todo lo que ha pasado, la pérdida de Bremón no será nada fácil de gestionar para Miralles… Aunque hizo todo lo que estaba en su mano, se culpa… 😔 @robertoactor #ServiryProteger pic.twitter.com/RtmywgB9jT — Servir y Proteger (@SyP_tve) October 3, 2022

Por lo tanto, sin descansar un solo segundo, los agentes deciden trabajar a contrarreloj para encontrarlo. El tiempo corre en su contra, y es que son conscientes del daño que podría provocar que un maletín de este calibre esté en las manos incorrectas. Lorenzo, mientras tanto, trata de ganarse la confianza de Andrea Vega.

Su objetivo es claro: que pase su droga en prisión. El hermano de Isidro reconoce que está realmente preocupado por la interrupción del tráfico de esta mercancía, en la cárcel. Por si fuera poco, vemos cómo la relación con su hermano no parece mejorar… es más, las cosas se complican. Tanto es así que Isidro pide a Lorenzo que se aleje, de una vez por todas, de su hijo.

Gael no ha dudado un solo segundo en pedir más tiempo a Bonachera para poder pagar su deuda. A pesar de la petición, el prestamista le deja claro que no va a esperar ni un solo segundo más. Tanto es así que decide ponerse en contacto con Isidro para que sea él quien cobre esta deuda. ¿Aceptará? No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.