No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 18 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1132, donde vemos cómo Beatriz descubre que Hugo Villalobos tiene una hermana.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1133 de ‘Servir y proteger’. De esta manera, observamos cómo Fernando Quintero ha dado una orden a Víctor Salas. ¿En qué consiste? En encontrar a la desconocida hermana de Hugo Villalobos, mientras él trata de recuperarse de ese duro golpe dado por el mafioso.

Carol, tras la decisión de Hanna de quedarse en el barrio de Distrito Sur, ha conseguido algo verdaderamente espectacular. La joven quería recuperar su puesto en el Centro Cívico del barrio por lo que, después de los esfuerzos, lo ha logrado. Por lo tanto no solamente ha regresado al barrio, sino que también vuelve a tener ese puesto que dejó atrás.

El reencuentro más esperado también era esto: El de Quintero (@evelascoq) y Hanna. Aunque no se han dicho todas las cosas que deberían…#ServiryProteger pic.twitter.com/wT1m4H39q8 — Servir y Proteger (@SyP_tve) January 18, 2022

El padre de Emma, una adolescente de Distrito Sur, no ha dudado un solo segundo en denunciar en la comisaría la desaparición de su hija. Está absolutamente desesperado por encontrarla, por lo que los agentes de policía se ponen manos a la obra para tratar de encontrar a la joven antes de que sea demasiado tarde.

Víctor Salas no ha dudado un solo segundo en ponerse manos a la obra para tratar de encontrar a la desaparecida hermana de Hugo Villalobos. Finalmente ha conseguido su objetivo, aunque no es lo que él esperaba puesto que esta mujer está más cerca de lo que imagina. Se trata de nada más y nada menos que Martina. Al saber su gran secreto, no tarda en enfrentarse a ella. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.