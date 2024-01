Selena Gomez se hace viral por su emotiva reflexión sobre su cambio físico

Las celebrities van abriéndose cada vez más acerca de la salud mental, como es el caso de Selena Gomez. No es la primera vez que la cantante cuenta su estado mental y sus preocupaciones. Ahora, la artista ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una reflexión comparando una foto de ella en el pasado y una del presente, acompañándolas de un mensaje esperanzador que ha conmovido a todo el mundo.

En las fotos que ha publicado la cantante se puede ver en ambas a una Selena en bikini hace unos años y en la otra, en el presente. Junto a ellas, se podía leer un texto reflexionando acerca de las dos fotos. «Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así», decía acerca de la foto que fue tomada en el año 2013 refiriéndose a su figura y en el cambio que ha tenido en estos últimos años.

Selena Gomez vía Instagram Stories. “Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así… no soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy… a veces olvido que está bien ser yo”. pic.twitter.com/5cmk7uWJKh — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) January 23, 2024

«No soy perfecta pero estoy orgullosa de ser quien soy… A veces se me olvida que está bien ser así como soy», aseguraba acerca de la otra foto. La cantante había recibido muchas críticas acerca de su cambio físico y ha querido compartir que ella está a gusto en su piel. A pesar de que ella no debería dar explicaciones, explicó que este cambio se dio a raíz de su diagnóstico de lupus en el pasado 2015.

Esta enfermedad es autoinmune y hace que la cantante sufra a diario ataques de pánico, de ansiedad y depresión. Sus cambios físicos se deben a la medicina que le han recetado para combatir la enfermedad: «Cuando la tomo, tiendo a retener muchos líquidos. Cuando dejo de tomarla, pierdo peso». La enfermedad derivó en una nefritis lúpica, que afecta a las estructuras en los riñones y perjudican su capacidad para filtrar los desechos.

selena talking about how lupus affects her body and weight. I think everybody should watch this. pic.twitter.com/pwLObCRPfA — 𝐚𝐭𝐫𝐢𝐧⁷ (@selegendipity) January 23, 2024

Las polémicas de Selena Gomez

En estos últimos meses la cantante ha estado en boca de todos. La primera vez que alteró las redes sociales en el pasado 2023 fue por haberse pronunciado acerca de la guerra de Israel y Gaza. O más bien por no hacerlo. La joven subió unas historias asegurando que «un post no cambiará el mundo», pero esto no cayó en gracia en las redes sociales. Tras esto, la artista anunció que desactivaría sus redes sociales, algo que no ha cumplido, lo cual contentó a sus fans, ya que seguirían recibiendo noticias de ella.

Recientemente, en el certamen de los Globos de Oro, la artista fue vista junto a Taylor Swift y Keleigh Sperry hablando, algo que no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Los usuarios especularon que estaban cotilleando acerca de Timotheé Chalamet y Kylie Jenner, algo que Selena Gomez tuvo que desmentir en las redes sociales.

People confirma que Selena Gomez NO estuvo cerca de Timothee Chalamet ni Kylie Jenner en toda la noche, en los golden globes, afirmando que todos los rumores que hay en internet son completamente FALSOS pic.twitter.com/svOEjB5XqG — Indie 505 (@Indie5051) January 8, 2024

La cantante parece estar harta de las redes sociales y los aluviones de críticas que recibe por cada movimiento que hace y ya ha anunciado varias veces que descansaría de las redes sociales, aunque, por el momento no lo ha hecho.