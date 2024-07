‘Secretos de familia’, avance del capítulo de hoy: Eren trata de aliviar el sufrimiento de Tugçe

Secretos de familia se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es tremendamente espectacular!

El pasado domingo 14 de julio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Secretos de familia en Antena 3. Así pues, observamos cómo la policía sigue trabajando en el caso de Tugce, y todo con el objetivo de encontrar, de una vez por todas, a los culpables. Todo ello mientras Eren investiga en secreto los detalles para poder acabar con ellos antes de que lo haga la policía.

«¿Recuerdas a la chica que atacasteis? Yo soy su padre»: #SecretosDeFamilia, el domingo nuevo capítulo. 💥💥💥 ¿Será Eren capaz de culminar su venganza? 👉 https://t.co/4rzS7sg8C7 👈 pic.twitter.com/wgBYKtfWAv — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 18, 2024

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Ilgaz no puede evitar sentir una tremenda preocupación por si su amigo es capaz de cometer una gran locura. Así pues, le pide que se mantenga al margen a pesar de que es consciente de que no va a ser nada fácil para él. Pero en estos momentos parece que no le queda otra opción.

Por si fuera poco, los espectadores han observado cómo Efe no duda un solo segundo en ofrecer su apoyo más que incondicional a Eren. Los dos están hundidos por las terribles cosas que ha sido capaz de hacer Tugce. Lejos de quedarse de brazos cruzados, optan por unir fuerzas para hacer que los culpables paguen por todo el daño que han generado.

😨 Los cuatro hombres que atacaron a la hija de Eren quieren acabar con la vida de la joven para evitar que los delate. #SecretosDeFamilia ⬇️ https://t.co/PS0JPPHg5B ⬇️ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 19, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Secretos de familia que veremos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Eren encontrará a dos de los agresores. Así pues, no tardará en preparar un plan para acabar con ellos a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo todo sale tal cual lo ha planeado. Y todo porque uno querrá confesar mientras que el otro querrá matarle para que no salga a la luz. Eren, por su parte, identificará a los dos que faltan y descubrirá que uno es el médico del hospital en el que Tugce está ingresada.

Por si fuera poco, seremos testigos de cómo Eren querrá aliviar el sufrimiento de Tugce haciendo que los culpables paguen, de una vez por todas, por lo sucedido. Efe no tardará en prestar su ayuda para conseguir ese objetivo. Yekta descubrirá que la fiscal Iclal le odia puesto que en el pasado dio su custodia a su madre. No te pierdas la nueva entrega de Secretos de familia esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.