‘Secret Story’ se está convirtiendo, sin lugar a dudas, en uno de los formatos televisivos que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Hace menos de una semana que comenzó y ya nos está dejando momentos para el recuerdo. Una de las protagonistas de las últimas noticias del reality tiene una estrecha relación con Sandra Pica.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha perdido, de manera directa, la misión que la audiencia quiso encargarle. ¿En qué consistía, exactamente? En conseguir que alguien le dijera algo muy concreto: Que tenía mal aliento. Por ese mismo motivo, tenía que comer alimentos con mal olor, como es el caso del ajo.

¡Y no solo eso! Sino que alguien le hiciera saber que, en efecto, tenía mal aliento. A pesar de todo, y pasado el tiempo para lograr este reto, parece que no lo ha conseguido. Pero, por si fuera poco, la organización de ‘Secret Story’ tiene claro que Sandra Pica no ha logrado su cometido porque no ha estado muy predispuesta a conseguir la misión encomendada por la audiencia.

«Sandra, no has pasado la misión por la dejadez que has tenido, y por ello vas a recibir una penalización» #SecretUH1 pic.twitter.com/SBeZDLkdol — Secret Story España (@SecretStory_es) September 13, 2021

Para defenderse, la expareja de Tom Brusse aseguró que no comió ninguno de esos alimentos como cebolla, ajo, queso azul o pepino por un motivo muy concreto: “Llevaba todo el día con unos ardores increíbles”. La organización del nuevo reality de Mediaset, por su parte, ha dudado un solo segundo en mostrarse de lo más contundente.

“No has pasado la misión porque has tenido mucha dejadez”, reprocharon. Lejos de que todo quede ahí, le hacían saber su castigo por su actitud: Se iba a dar a conocer una pista sobre su secreto. Un hecho que, como era de esperar, no ha gustado en absoluto a la exconcursante de ‘La casa fuerte 2’.

Debemos tener en cuenta que la gran misión que tienen los participantes de ‘Secret Story’ es salvaguardar el secreto con el que han entrado a la casa de Guadalix de la Sierra. Todo ello mientras el resto trata de averiguar qué es lo que esconden el resto de sus compañeros. ¿Quién será el primero en dar con la tecla? No te pierdas los próximos programas de ‘Secret Story’, el nuevo reality de Mediaset.