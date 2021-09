‘Secret Story’ es, sin lugar a dudas, uno de los realities más esperados de los últimos tiempos. Había muchísima expectación por conocer el nombre de todos y cada uno de los concursantes, así como descubrir la trama que escondía. El pasado jueves 9 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar del primer programa, presentado por Jorge Javier Vázquez.

Los concursantes oficiales de esta primera edición de ‘Secret Story’ son los siguientes: Lucía Pariente, José Antonio Canales Rivera, Luca Onestini, Edmundo Arrocet, Julen de la Guerra, Luis Rollán Sofía Cristo, Cynthia Martínez, Sandra Pica, Dani y Jesús de Gemeliers, Cristina Porta, Chimo Bayo, Fiama Rodríguez y, por último, Emily Russ.

Una de las significativas diferencias entre ‘Secret Story’ y ‘Gran Hermano’ es que en este formato podemos encontrar un secreto. Todos los participantes cuentan con uno y tendrán que hacer hasta lo imposible para que el resto no lo descubra. Estamos ante una auténtica revolución en cuanto a telerrealidad se refiere.

¿Ya conocéis todos los secretos? Id a comprobarlo 🤗 #Secret10S https://t.co/rQq99eIKJU — Secret Story España (@SecretStory_es) September 10, 2021

¿Cuáles son los secretos de los concursantes de ‘Secret Story’?

Antes de que su estreno tuviera lugar el pasado jueves 9 de septiembre, tan solo conocíamos algunos de esos ocultos datos. Después del primer programa, por fin sabemos todos y cada uno de ellos. Ahora bien, lo que no se sabe todavía es a quién pertenece cada uno aunque los espectadores ya han empezado a desvelar alguno que otro.

• «Soy amante de un presentador»

• «Heredaré un marquesado»

• «Tuve una relación con un jugador del Real Madrid»

• «Robo la ropa interior de mis amantes»

• «Soy hermano/a de mi padre»

• «Perdí la virginidad con una persona trans»

• «En la infancia me llamaban bola de sebo con patatas»

• «Tengo una anomalía física a la que llamo ‘The warrior dolphin»

• «Quería ser monja y me han propuesto ser ‘scort»

• «Fui Kelly»

• «Viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó»

• «Hice un milagro»

• «He tenido una aventura con una mujer casada»

• «Me han dado la extremaunción»

• «Mi familia no sabe que los estafé»

• «Me hice famoso/a el día que nací”

La primera edición de ‘Secret Story’, oficialmente, ha comenzado. Los concursantes están más que preparados para disfrutar de una experiencia absolutamente única, en todos los sentidos. ¿Quién será el primer expulsado? ¿Quién conseguirá desvelar más secretos? ¡Comienza la aventura!