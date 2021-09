El pasado jueves 9 de septiembre, ‘Secret Story’ llegó a Telecinco. Nada más comenzar la gala, el programa dio a conocer algunos de los secretos que guardarán los concursantes. Lejos de que todo quede ahí, tuvimos la oportunidad de descubrir los nombres de algunos de los concursantes que, hasta ese momento, no se habían confirmado.

Estamos hablando de Gemeliers, Fiama Rodríguez y Chimo Bayo, entre otros. Jorge Javier Vázquez, a lo largo de este primer programa de ‘Secret Story’, fue dando a conocer los secretos que esconderán los concursantes, sin desvelar a quién pertenecen. Y es que la temática del reality es que los mismos participantes vayan descubriendo esas informaciones.

En la casa más famosa de Guadalix de la Sierra no tienen Internet, por lo que será difícil descubrirlos de manera rápida. No ocurre lo mismo con los espectadores del nuevo reality de Mediaset, ya que no han tardado en desvelar algunos de los tantos secretos de varios concursantes.

el secreto de emmy russ es que vivio en un centro de menores porque su madre la abandonó aqui la noticia #SecretEstreno #secretstory pic.twitter.com/A1OWJRivA0 — no puc més (@lostwisconsin) September 9, 2021

“Estuve en un centro de menores porque mi madre me abandonó” dice uno de los secretos. Rápidamente, los espectadores descubrieron que pertenecía a nada más y nada menos que Emmy Russ por una entrevista que realizó hace un tiempo. Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los datos ocultos más dramáticos.

¡Pero no todo queda ahí! Otra información que se dio corresponde a lo siguiente: “Me han dado la extremaunción”. Esto corresponde a nada más y nada menos que Fiama Rodríguez ya que, en un vídeo para Mtmad, desveló que llegó a planear su funeral al hacer frente a una enfermedad por la que no le daban muchas esperanzas de vida.

La de la extremaunción es Fiama. Es lo que pasa cuando vives de contar tus miserias, que te quedas sin secretos. #SecretStory pic.twitter.com/8wwMcjXAWV — Arual91 (@arual1791) September 9, 2021

Sea como sea estos son, sin lugar a dudas, los dos secretos más dramáticos de los tantos que esconden los concursantes de ‘Secret Story’. Lo que ni tan siquiera imaginan es que en el exterior ya han descubierto a qué dos personas pertenecen. ¿Cuánto tardarán los participantes en descubrir a quién pertenece cada dato? No te pierdas los próximos programas de ‘Secret Story’. ¡Esto no ha hecho más que empezar!