Desde que el pasado 13 de noviembre diera comienzo la nueva edición de ‘Secret Story’, todas las miradas se pusieron en el hermano de una de las participantes, Jonathan, hermano de Cora. De esta forma, el joven acaparó más atención que muchos de los concursantes del reality.

Jonathan se ha convertido por méritos propios en uno de los protagonistas indiscutibles de la nueva edición de ‘Secret Story’. Su impulsividad, espontaneidad y su arrolladora personalidad, le han vuelto viral en las redes sociales, y sus apariciones televisivas nunca pasan desapercibidas.

De hecho, el hermano de Cora ha dejado sin palabras incluso a la propia Sandra Barneda y a los colaboradores de ‘Viva la vida’, con su aparición en el programa el pasado 15 de enero.

Jonathan ha visitado @VivaLaVidaT5 para contestar a todos aquellos que le acusaron de aparecer drogado en televisión: «Mi droga es ver salir el sol cada día y sentirme vivo» 👏 #VivaLaVida469 https://t.co/fl0P9sA1Yu — Telecinco (@telecincoes) January 15, 2022

Durante su visita al plató de ‘Viva la vida’, Jonathan quiso que los espectadores le conocieran un poco más. De esta forma, con total naturalidad y haciendo gala de su gran sentido del humor, desveló la enfermedad que padeció hace unos años.

«Yo tuve cáncer de testículo, el huevo izquierdo y tengo un huevo de goma. Y con ese huevo de goma hago lo que la gente no hace con sus huevos originales. Ante la adversidad, estamos obligados a sonreír», confesó el hermano de la concursante de ‘Secret Story’ con total naturalidad.

Jonathan también protagonizó otro momento muy comentado, al lanzar un mensaje a todas aquellas personas que le acusan de haber consumido drogas: «A mí se me ha tachado de que iba puesto y muy drogado y claro que me drogo, ¿sabéis cuál es mi mayor droga? Cada día que sale el sol y me hace sentir vivo», aseguró durante su aparición en ‘Viva la vida’.