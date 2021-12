Gemeliers y Luca Onestini mantienen la tensión desde el pasado jueves, ya que durante la gala pasada de ‘Secret Story’ tuvieron una fuerte discusión, hasta el punto de haber acusaciones de machismo por parte de los hermanos hacia el italiano. “Tú también le has hecho sentir a Cristina que es culpable de todo, que eres un machista”, fueron las palabras exactas que le lanzaron.

Tras esto y el posicionamiento de Luis Rollán hacia la pareja se provocó un choque de argumentaciones. “Creo que hay términos que tenemos que tener cuidado a la hora de usarlo. En el caso de Luca no lo considero eso (machista) para nada”, aseguraba el periodista. No obstante, Luca se defendió exponiendo que “no se puede banalizar un tema importante ni utilizar palabras sin conocer el sentido”.

Desde que ocurrió la trifulca, los gemelos que ya son finalistas junto al resto de la casa y no han dudado en amenazar a Cristina Porta con contar cosas sobre su relación con el italiano que darían a conocer lo tóxicos que son. “A Cristina se le va la boquita también. Entonces si yo hablo más de la cuenta se puede joder, porque conmigo se ha confiado y si yo cuento cosas…”, dijo Jesús.

“Otra cosa que me dijo Cristina que se tenía que esconder de Luca para que no la viera llorar porque era una víctima y así un montón de cositas porque Cristina tenía miedo y se escondía”. Sin embargo, la periodista deportiva les respondió: “A mí me puedes hacer daño, pero a la gente que quiero no. Si haces daño a Luca me haces más daño a mí”. Quedan pocos días para la final de ‘Secret Story’ y el ambiente está muy tenso entre ellos, ¿contarán los Gemeliers el secreto que oculta Cristina Porta?