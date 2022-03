La pasada emisión de la última hora de ‘Secret Story’, presentada por Sandra Barneda, tuvo un final dramático. Cuando el programa estaba acabando, la presentadora anunció lo que los concursantes estaban esperando a que el pulsador se activase. Cuando se dispusieron a correr hacia él uno de ellos, Colchero, sufrió un accidente que le ocasionó un corte en su rodilla. A tal punto llegó la cosa que tuvo que ser trasladado al hospital.

“Ya informaremos de lo que ha ocurrido” comunicaba la misma presentadora momentos después de que sucediera el incidente, ante el desconcierto de los participantes que se encontraban en El Cubo.

Como no podía ser de otra manera, una vez más, las redes sociales se hicieron eco del suceso. La misma cuenta de Twitter del concursante afectado informó sobre lo que pasó. Y es que Colchero se resbaló con Rafa, y a causa de ello, sufrió un accidente por el que se cortó con una baldosa del patio.

Bueno chicos nos comentan que Colchero esta bien.

Se ha cortado en la rodilla con una baldosa del patio y van a llevarlo al hospital para que le pongan puntos.

Pero que el se encuentra genial y volverá en nada ❤️

Gracias a todos por preocuparos 🥰#Secret #Secret15M — David. (@Davidcn19) March 15, 2022

Tras la emisión, tal y como informó la cuenta del concursante y la de ‘Secret Story’, comunicaron el estado del concursante. Seguidamente informaron que el participante recibió 21 puntos de sutura, ocho puntos por dentro y 13 por fuera. Esto provoca que tenga que guardar varios días de reposo son poder flexionar la rodilla para favorecer la cicatrización.

La cuenta del programa colgó un pequeño fragmento del concursante volviendo a la casa, con la pierna vendada, pero siempre haciendo gala de su humor y en lo que parece, buenas condiciones.

Pasado el susto, el concursante informó a los integrantes de la casa de lo que se trataba la lesión: “Me han dicho que os lo cuente para que no se hable del tema. Me he hecho un corte, gracias que no me he cortado ningún tendón pero se me veía el hueso porque era un corte profundo. Me han puesto 8 puntos por dentro y 13 por fuera. Y nada, tengo que estar hasta dentro de cinco días… Dentro de cinco días ya puedo flexionar la pierna”, detalló