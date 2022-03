La final de ‘Secret Story’ se acerca y por ello ha querido contar con una gran sorpresa el programa. Algunos de los concursantes ya expulsados podrán tener el privilegio de visitar su antigua casa, como ya hicieron Nissy y Carmen. Sin embargo, esta vez convivirán junto a ellos hasta el día de la final. Las personas que han decidido quiénes deben de ser los afortunados han sido los finalistas.

Carlos Sobera les ha comunicado que debían elegir un exparticipante para defender su candidatura a ganar. Algunos de ellos lo tuvieron claro desde el primer momento, como Rafa, quien eligió a Carmen: «De ella me voy a acordar hasta que me vaya de aquí. Es una persona con mucho carácter, muchísima personalidad y me defendía y apoyaba aquí dentro. Sé que fuera lo hará igual de bien», ha señalado el conquense sin saber que podrán volver a verse.

El encuentro de Ramen cada vez está más cerca ❤️‍🔥#SecretRectaFinal pic.twitter.com/MZWJtoyzkf — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 27, 2022

Por otro lado, Adrián se ha visto en un problema al no poder elegir a su amigo Colchero, quien previamente había sido escogido por Marta, pero ella no sabía que de ser así no podría representar al de Calatayud también. El presentador le ha dado la opción al exconcursante de decantarse por uno de ellos y ha querido mantenerse en la primera decisión: «Acepto porque sé que ella no tiene otra persona a la que pedírselo».

Tras comunicarle a Adrián lo ocurrido, este ha terminado escogiendo a Cora, quien se convirtió en la pasada noche en la primera finalista expulsada, quedándose así a nada de poder haber optado al gran premio final. Carlos ha sido el último en elegir un representante y ha tenido serias duras entre Sara y Brenda. Finalmente, ha sido la de Alcorcón, por lo que Carmen, Colchero, Cora y Brenda convivirán junto a ellos una vez más. Allí, también se encuentran los invitados vips Tom Brusse y Miriam Saavedra, que no abandonarán la casa hasta la final de ‘Secret Story’..