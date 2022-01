Tras dos años siendo novios, Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaban siendo así una de las bodas del año y eso que acaba de empezar. Con más de 400 invitados se dieron el “sí, quiero” en Buenos Aires, Argentina. Entre todos esos invitados se encontraban familiares, pero también amigos y entre los famosos presentes estaban Sebastián Yatra y Tini Stoessel.

Tras su sonada ruptura a principios de 2020 se han vuelto a ver en público en más de una ocasión e incluso se llegó a especular con una posible reconciliación en verano de 2021. Ahora se veían las caras, pero en un ambiente más relajado por la falta de cámaras. “¿Saben quiénes se miraron de costado?”, contó una periodista argentina. Al revelarse que se trataba de ellos, pasó a dar más detalles de la boda y del reencuentro.

“Se saludaron, pero después cada uno hizo la suya, no estuvieron juntos en toda la noche. De hecho, cuando subieron al escenario a cantar cada uno estuvo en una punta”, siguió narrando la periodista. “Él llegó con su seguridad (que estaba invitado a la fiesta) y dos amigos. Y ella llegó con un chico de la mano, un hombre fachero de 30 y pico, pelo largo por los hombros, morocho y de altura media. No se separaron en toda la noche, estuvieron todo el tiempo de la mano. Ella no quiso subir ninguna foto con él”, revelaba con todo su público asombrado en el plató del programa argentino.

Hubo otra reportera que quiso añadir más detalles sobre el encuentro entre el colombiano y la argentina: “El que los une para que se saluden es Mau. Se saludaron cordial, pero cero onda. Ni siquiera bailaron”. Ahora parece zanjarse las dudas sobre la posible vuelta de la pareja, es más ahora las preguntas son sobre, ¿quién es el hombre que acompañaba a TINI de la mano? Sebastián Yatra sí quiso subir contenido de la boda a diferencia de ella y parece habérselo pasado en grande, ¿habrá olvidado ya a la actriz de ‘Violetta’?