Sorpresa en la semifinal de ‘Secret Story’. Este martes Telecinco emitió el penúltimo programa de su nuevo reality, una gala conducida por Carlos Sobera, en la que cuando parecía que todo el pescado estaba vendido, el programa dio un giro de 180. Luis Rollán se quedó a las puertas de la final, y por tanto, Sandra Pica se proclamó la ganadora de los 50.000 euros de las esferas.

Mientras que para Luis Rollán fue una noche agridulce, tras quedarse a las puertas de la final, que se jugará entre Luca Onestini, Cristina Porta y Gemeliers, para Sandra Pica fue una noche inolvidable. Una noche en la que se puso el broche final al juego de los secretos, que terminó con sorpresa.

Sandra Pica, con tan solo una esfera en su poder, se llevó los 50.000 euros del juego, que contenía la bola con el número 2, justamente el número que ella tenía gracias Luca Onestini, pues fue quien le dio esa bola dentro de la casa.

¡Sandra Pica tenía en su poder la esfera premiada, la número 2, y consigue 50.000€! #SecretSemiFinal pic.twitter.com/i3w54TSoFP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 22, 2021

Julen llegó a la gala con 12 esferas, no obstante, el azar no estuvo de su parte. Tras irse descartando números, finalmente Julen y Sandra se quedaron con dos esferas, algo que ambos celebraron, pues entre ellos estaba el ganador del premio.

«Estoy encantada, no me había tocado antes ni el rasca y gana», dijo la exnovia de Tom Brusse antes de conocer al ganador. «Gracias a todo el equipo. Esto ha sido cuestión de suerte, y de Luca. Yo quería el 13 y él me regaló el número 2, así que lo voy a dar las gracias cuando salga», señaló la concursante tras conocer que era la ganadora, pues Luca Onestini fue el que le entregó la esfera ganadora.