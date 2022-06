Sandra Barneda anuncia su nuevo proyecto alejado de la televisión

Sandra Barneda continúa siendo imparable. La periodista actualmente se encuentra grabando la nueva temporada de La isla de las tentaciones. No obstante, también triunfa en sus proyectos alejada de la televisión, como en su faceta de escritora.

A pesar del ritmo frenético de su trabajo como presentadora, a Sandra Barneda todavía le queda tiempos para dedicar a otra de sus grandes pasiones: la escritura. Y tras el éxito de su anterior novela, esta misma semana ha anunciado la próxima publicación de su nueva novela, Las olas del tiempo perdido.

Se trata del séptimo libro de la periodista. Una novela en la que lleva trabajando más de un año, y que por fin está a punto de ver la luz, tal y como ella misma ha anunciado a través de sus redes sociales. Un libro que se presenta como un nuevo capítulo en su larga trayectoria de éxitos profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Barneda (@sandrabarneda)

“Después de año y medio de trabajo estoy emocionada de presentaros mi nueva novela: Las olas del tiempo perdido. Una historia donde he dejado parte de mi corazón y los personajes me han regalado parte del suyo”, escribe la periodista catalana en su cuenta de Twitter. No obstante, habrá que esperar hasta el próximo 21 de septiembre para leerlo.

El nuevo libro de la periodista ha generado una gran expectación después de que Un océano para llegar a ti, su anterior novela, le llevara a ser finalista del prestigioso Premio Planeta en el año 2020.

“¿Os gusta el título? ¿Y la cubierta? No puedo esperar a que llegue a vuestras manos para que la disfrutéis y me contéis todo lo que habéis sentido al leerla. Una historia preciosa de seres rotos que la propia belleza de la vida repara”, escribió Sandra Barneda en su cuenta de Instagram.