‘Sálvame’: la reacción de los colaboradores al fichaje de José Antonio Avilés

Esta semana José Antonio Avilés se incorporó a Sálvame como nuevo colaborador y la reacciones entre sus compañeros de programa no se hicieron esperar, pues a lo largo de los últimos años ha tenido encontronazos con la mayoría de ellos.

La llegada de José Antonio Avilés a Sálvame ha sido bastante convulsa. María Patiño fue la primera en pronunciarse sobre el fichaje del polémico colaborador al programa, una opinión a la que también se sumaron Belén Esteban y Carmen Borrego.

María Patiño no se anduvo con los rodeos y fue muy clara sobre lo que le parece tener a Avilés como compañero: “No voy a poner jamás en duda las decisiones de la dirección. Espero que sume y no reste, a mi no me va a manchar y espero que no manche al programa”.

Belén Esteban opina sobre la decisión del programa de que José Antonio Avilés sea nuevo colaborador #yoveosálvamehttps://t.co/g0ccQsk1R0 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 6, 2022

«Creo en este programa, estoy aquí porque quiero y porque me gusta lo que hago. Lo deseo por el equipo porque yo sé que no voy a compadrear con él. A mí no me gusta que las personas se aprovechen de otras, a partir de ahí tengo capacidad de trabajar con él», señaló María Patiño.

Por su parte, Belén Esteban añadió que “yo de lo que tenga que contar, cuanto menos se entere mejor». Y aunque explicó que no le cae bien, ni tampoco mal «si le ve una persona demasiado intensa», aunque cree que «si el programa le ha contratado es por algo».

Carmen Borrego también opinó sobre el fichaje de José Antonio Avilés como nuevo colaborador del programa: “No voy a decir que no quiero que esté aquí, creo que todo el mundo tiene que tener la oportunidad. Espero que venga con otra forma, con otra forma de ser”, expresó.

Por otro lado, Miguel Frigenti se mostró muy contento con la incorporación de su nuevo compañero a programa y celebraba tener «refuerzos», aunque no siempre ha sido así, pues en el pasado ambos también protagonizaron varios enfrentamientos.