‘Sálvame’ confirma el fichaje de su colaborador más polémico

Arranca la nueva temporada televisiva y en Sálvame ya están más que preparados. De hecho, este pasado lunes 5 de septiembre el programa de Mediaset España ha sorprendido a sus espectadores al anunciar el nombre del primer fichaje. Y es que, para ello, han cubierto con un mono y una máscara a todos los integrantes del público.

Poco a poco, el equipo del programa ha ido desvelando la identidad de las personas que se ocultaban tras la máscara, llegando a descubrir el nombre del nuevo colaborador en cuestión, el mismísimo José Antonio Avilés. El andaluz es conocido por ser uno de los colaboradores más polémicos de la cadena, fama que ya volvió a reafirmar en su primer día en Sálvame al discutir con casi todos sus compañeros.

José Antonio Avilés se convierte en nuevo colaborador: de la reacción de los colaboradores a los primeros enfrentamientos#yoveosálvame https://t.co/YrbPCMlP3B — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 5, 2022

Con Lydia Lozano, con Rafa Mora y con Laura Fa ha tenido especialmente un fuerte intercambio de palabras, pues los colaboradores le han recordado su pasado poco veraz en el mundo de la comunicación y el periodismo. Pero, no han sido los únicos, pues el mismo programa le ha puesto un vídeo recopilatorio de las veces que han hablado de él y su información falsa.

Consciente de que se está adentrando en el foco del huracán, José Antonio Avilés ha querido dejar claro que el pasado queda atrás y que lo mejor es dejarlo donde está. «Estoy contento. Cuando yo he pedido perdón, lo he pedido de corazón. Habrá cosas de mi pasado que me dan vergüenza, pero no voy a volver atrás», ha dicho.

Además, ha querido puntualizar algo frente al resto de sus compañeros de programa. «No voy a ser un muñeco que viene aquí y se sienta», ha sentenciado. Sin lugar a duda, el primer día de una nueva temporada que ha comenzado más intenso que nunca.