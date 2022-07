‘Sálvame’: Kiko Matamoros lanza un dardo envenenado a Anabel Pantoja

Aunque durante el tiempo que convivieron juntos en Supervivientes 2022, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja demostraron a la audiencia su gran amistad. A pesar de todo, desde que el colaborador de Sálvame regresó a España, no ha dejado de lanzar pullitas a su compañera de programa.

Esta semana, Kiko Matamoros sorprendió a los espectadores al pedir la salvación de Anabel este jueves, debido a que se encuentra en la cuerda floja junto a Nacho Palau. Y es que, cabe recordar que sobrina de Isabel Pantoja se enfrenta en la nominación con el principal enemigo de concurso de Kiko.

Sin embargo, Matamoros no considera que Anabel Pantoja deba ser la ganadora del concurso. Por ello, tras pedir a la audiencia que salve a su compañera, el colaborador lanzó un dardo envenenado a la concursante de Supervivientes 2022.

El colaborador ha reconocido que no le gustaría que su hijo tuviera como novia a Anabel Pantoja #yoveosálvamehttps://t.co/0la9mr5vbg — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 20, 2022

Tras pedir que Anabel no sea expulsada este jueves, Kiko respondió con sinceridad a una pregunta planteada por Kiko Hernández: «Tú imagínate que una de tus hijas se enamora de Yulen, ¿te gustaría tenerlo como yerno?», fue la pregunta.

Y no dudó en ser muy con su respuesta: «No me importaría porque sería la decisión de mi hija y supongo que habría visto cualidades en él que a lo mejor yo no he visto porque no tengo intimidad con él», señaló de manera tajante el colaborador.

No obstante, hizo referencia a que su hijo pudiera estar con su compañera Anabel Pantoja y expresó que: «No me gustaría que fuera pareja de Anabel», aunque quiso dejar claro que no era por ella, sino por lo que representa la colaboradora.