Jorge Javier Vázquez abronca a Lydia Lozano por decir que no llegan ayudas a La Palma. La visita de la colaboradora de ‘Sálvame’ a la isla ha acabado con un enfrentamiento en directo entre el presentador del programa y Lydia Lozano, en calidad de reportera.

La colaboradora estaba emocionada por ir de nuevo a la isla: «tengo que decir que estoy encantada de estar aquí, porque una vez más ‘Sálvame’ da visibilidad a la tragedia», decía Lydia Lozano por las críticas que recibió en la anterior ocasión que fue a la isla.

«Me siento muy orgullosa de todos los palmeros», decía a continuación, aunque señalaba que «las ayudas no están llegando». Jorge Javier Vázquez interrumpió el relato de su compañera para precisar esta última afirmación de la colaboradora: «Parezco el portavoz del Gobierno, sin ser nada de eso», aseguró el presentador.

La colaboradora de ‘Sálvame’ se muestra impactada con la situación de la isla tras la erupción del volcán https://t.co/aQ8e7uDQH1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 20, 2021

«Decir de una manera categórica que las ayudas no están llegando. Supongo que las ayudas estarán llegando según su curso. En este caso todos querrán que haya más rapidez y más celeridad», decía Jorge Javier Vázquez apelando a la profesionalidad periodística de su programa.

Sin embargo, el resto de colaboradores parecía no estar del todo de acuerdo. Algunos estaban de acuerdo con el argumento del presentador, mientras que otros simpatizaban con la idea de Lydia Lozano, siendo uno de ellos Alonso Caparrós, el cuál destacó «la poca credibilidad» del Gobierno en lo que ayudas a la población se refiere.

El presentador volvió a salir en defensa del Gobierno y volvió a insistir en que: «¿Pero lo sabemos a ciencia cierta? Es que no podemos decir que no están llegando. ¿Lo sabemos? No», así zanjaba el tema Jorge Javier Vázquez, obviando los testimonios que aparecen a diario asegurando que no han recibido ninguna ayuda.