‘Sálvame’ ha desvelado que Juan Muñoz acumula “deudas por todos lados”. El que fuera integrante del dúo cómico de ‘Cruz y Raya’ está atravesando una mala situación económica.

El humorista ha estado bastante alejado de la televisión y de los medios de comunicación durante estos últimos años desde que acusó públicamente a José Mota de ser mal compañero de trabajo. «Es una mala persona, solo piensa en el dinero. Tonto de mí que pensaba que era mi amigo».

Aunque horas después pidió perdón alegando que «llevaba unas copas de más», dijo el imitador en aquel momento. Sin embargo, Juan Muñoz vuelve al foco mediático por llevar una vida de desenfreno. Han llegado a la redacción de ‘Sálvame’ diversos testimonios del día a día que lleva el ex integrante de ‘Cruz y Raya’.

La situación que preocupa de Juan Muñoz, actor de ‘Cruz y Raya’: «Tiene muchas deudas por todos los lados» https://t.co/J9VouTeJwV — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 9, 2022

El programa de Telecinco ha podido hablar con examigo del actor y que ha dado todo lujo de detalles sobre su vida desordenada. «Lo conocí a través de una entrevista que le solicitamos, nuestra amistad llegó al punto de que él me necesitaba para que le trasladase a los lugares donde actuaba», expresó. Además, este testigo ha contado cómo acabó su relación.

«La amistad se rompió una vez que empezó a deberme dinero, cerca de mil euros. Tiene una casa que es suya y vive en una situación decadente, tiene muchas deudas por todos los lados. Tiene doble personalidad, una vida muy mala y muy oscura», comenta el examigo de Juan Muñoz.

«La casa me han dicho que es increíble. Van amigos a sacarle la basura y el hijo no quiere saber nada. Él está obsesionado con las cartas, cree que alguien le ha perjudicado», aseguró Lydia Lozano. ‘Sálvame’ se trasladó a la casa del actor, sin embargo, este no les abrió las puertas ni para confirmar ni desmentir esta información.