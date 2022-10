El reproche de Adela González a Marta López en ‘Sálvame’: «Hija, para trabajar en este programa»

Marta López se ha vuelto ha convertir en el centro de todas las tramas de las últimas semanas en el universo Mediaset. Debido a su amistad con Olga Moreno y Kiko Hernández todos esperaban que tuviera información privilegiada, por lo que Adela González le ha llamado la atención en pleno directo de Sálvame.

En concreto, la colaboradora no ha podido hablar mucho sobre el tema del momento, la posible relación amorosa de Kiko con el actor Fran Antón, con el que ha compartido escena en los últimos meses. Sobre eso, Marta solo pudo decir que “ha estado más contento” en unos momentos que en otros.

Tanto los compañeros como la audiencia esperaban mucho más de ella, por lo que el chasco ha sido muy grande, tanto que incluso Adela González no ha podido morderse la lengua: «Hija, para trabajar en este programa, a tus amigos que son famosos qué poco les preguntas por su vida».

Ante las críticas de la presentadora que ya se ha ganado su hueco en Sálvame, la colaboradora quiso defenderse afirmando que lo hace para evitar problemas. Según explicó, su estrategia es que prefiere enterarse por terceros.

Pese a la insistencia, López dejó claro que no pensaba decir nada más sobre la vida privada de su amigo porque «se enfada» cada vez que alguien habla sobre su vida.

Desde hace una semana el colaboradora ha pasado de ser el que destape informaciones de otros famosos a convertirse en objeto de comentarios por parte de los compañeros de programa y de los espectadores. Su desconocida vida sentimental se ha convertido en tema del momento.

Pese a que en sus últimas apariciones quiso desmentirlo, los rumores continúan. «Se está insinuando como que somos novios», decía muy molesto a Jorge Javier. En todo momento dejó claro que son compañeros de una nueva obra y por eso se les puede ver juntos: «Estamos de ensayos».

«Si fuera mi pareja diría que sí y te digo más, ojalá fuera verdad esta noticia, no con él, ojalá hoy pudiera venir y decir estoy enamorado», pero se mantenía en que no lo es. «En trece años que llevo aquí he tenido dos parejas», confesaba ante el asombro de todos.