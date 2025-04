Daniel Sancho comenzó a ser noticia tras ser detenido en verano de 2023 por haber matado y descuartizado a Edwin Arrieta. Una investigación que no ha dejado absolutamente indiferente a nadie, puesto que la estrategia de la defensa y la decisión del juez acapararon los titulares de gran parte del mundo. El joven está en una situación complicada desde que le culparon de asesinato con premeditación, descuartizamiento, ocultación de cadáver y destrucción de documento público. A pesar de todo, ese no es el único procedimiento judicial al que tiene que hacer frente la familia. El pasado verano, salió a la luz que Silvia Bronchalo, madre del chef, dio el paso de denunciar a Rodolfo Sancho por presuntos malos tratos, por «insultos y vejaciones». A pesar de que ambos fueron a declarar y se archivó la denuncia, todo cambió de manera radical. El pasado 24 de abril, los compañeros de TardeAR sorprendieron con una exclusiva sobre este tema.

Y es que el actor va a ser investigado de nuevo por este presunto delito. Un nuevo revés que se suma a la publicación en el programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto de esos mensajes por los que el actor fue denunciado. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, esta batalla legal ha llegado a oídos de Daniel Sancho. Así pues, el reportero Alejandro Rodríguez, ha querido dar a conocer la frase exacta que el chef habría dicho tras conocer este nuevo giro de guion: «Se ha mostrado más conciliador y neutral con sus padres». Además, ha asegurado que Daniel pidió a su madre que retirara la denuncia para poner fin a esta guerra de una vez por todas. Por lo tanto, se posicionó entre los dos. Ahora, el chef que está encarcelado en Tailandia por asesinato y descuartizamiento ha querido lanzar una petición muy concreta a sus padres.

«Por favor, os pido que os arregléis y solucionéis todo esto», habría dicho Daniel Sancho sobre este asunto. De esta manera, queda claro que el único objetivo del joven es que no haya ningún tipo de enfrentamiento entre sus padres porque, dadas sus circunstancias, les necesita más unidos que nunca.

Salen a la luz los supuestos mensajes de Rodolfo a Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho

En ellos, presuntamente, el reconocido actor habría llamado «pirada» a Silvia, tachándola de padecer nada más y nada menos que «bipolaridad»: «No te enteras de nada, eres una incapaz. Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa. Eres del pueblo llano, no sabes inglés».

Pero las duras palabras no habrían quedado ahí: «No me haces falta para nada, así que no me escribas». Además, según TardeAR, Rodolfo lanzó un mensaje durísimo a la madre de su hijo, sobre todo dadas las circunstancias en las que este se encuentra: «Por cierto, me dice Dani que no le llames. Dani hará lo que yo le diga, te lo aseguro».

La Audiencia Provincial de Madrid, tal y como ha hecho saber TardeAR en exclusiva, alega que no se puede excusar estas durísimas palabras por la situación que está atravesando el chef. De hecho, la magistrada asegura lo siguiente: «La tensión y angustia afecta por igual a las dos partes, pues ambos son progenitores. Sin embargo, es solo el señor Sancho quien prefiere expresiones que no son tan desafortunadas que indirectamente pudieran llegar a ser constitutivas de delito».

Lejos de que todo quede ahí, la magistrada ha querido incidir en los apelativos y expresiones utilizadas por el actor para referirse a Silvia Bronchalo: «El señor Sancho no es psiquiatra. Quizá sea aventurado admitir sus afirmaciones sobre el padecimiento de una supuesta ciclotimia y en unos cambios de humor desmedidos».