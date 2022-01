Este sábado 22 de enero tendremos la oportunidad de disfrutar de un nuevo programa de ‘Sábado Deluxe’. Debemos tener en cuenta que el último hasta la fecha nos ha dejado un gran sabor de boca. Tras la suspensión de la segunda parte del partido entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club de la Copa del Rey, el programa de Telecinco tuvo que adelantar el comienzo de su emisión.

La invitada de esa noche fue Lolita. La miembro del jurado de ‘Tu cara me suena’ no dudó un solo segundo en hacer un pequeño balance de todo lo que ha vivido en el último año, donde ha habido muchos momentos bonitos pero también otros tantos para olvidar. Un año donde, además, ha tenido sufrido un problema de salud por el que requiere una intervención quirúrgica.

Lejos de que todo quede ahí, Lolita protagonizó uno de los momentos que más recordaremos. Y es cuando Jorge Javier Vázquez se vio en la obligación de parar los pies a su invitada al ver cómo hacía mención a diversas series turcas que se emiten en Antena 3. Además, ¡declaró su amor al actor turco Can Yaman! A pesar de todo, por fin sabemos quién es la invitada de esta semana.

María Patiño y Terelu Campos, presentadoras de ‘Sálvame Lemon Tea’, han sido las encargadas de confirmar que la invitada bomba del próximo ‘Sábado Deluxe’ es Bárbara Rey. La madre de Sofía Cristo vuelve a pisar este plató para aclarar muchos temas. Entre ellos, se encuentra la historia de ese presunto romance con el rey Juan Carlos I.

Por lo tanto, uno de los asuntos a tratar, sin lugar a dudas, será esa solicitud que registró Compromís para que Bárbara Rey se sentara en el Senado y, de esta manera, tratar el asunto de su supuesta relación con el rey emérito. Aun así, esta no es la única cuenta pendiente que tiene la ex vedette. En el pequeño avance que se mostró en ‘Sálvame Lemon Tea’, vemos que la invitada de ‘Sábado Deluxe’ se pronunciará sobre la polémica con la familia Campos por su presunta relación sentimental con Bigote Arrocet.

“Yo el sábado dejaré claro que no hay ninguna enemistad entre María Teresa y yo”, ha comentado la madre de Sofía Cristo en el avance emitido en ‘Sálvame Lemon Tea’. Por si fuera poco, ha dado un adelanto más: “No me he sentido utilizada por Edmundo. Para sentirse utilizada, te tienes que dejar. Ya os lo contaré”. Estamos ante, sin lugar a dudas, una de las entrevistas más esperadas. No te pierdas el nuevo programa de ‘Sábado Deluxe’ el próximo sábado, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.