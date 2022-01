Telecinco emitió este fin de semana una nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’. En esta ocasión, el programa recibió a una de sus invitadas más queridas por los espectadores: Lolita Flores. La cantante y actriz protagonizará una de las próximas entregas del programa de Cuatro ‘Planeta Calleja’ y de eso mismo habló con Jorge Javier Vázquez.

Durante la entrevista, Lolita hizo varias alusiones a su familia y a su pasado, así como también habló del presente y de lo feliz que le ha hecho ser abuela. La artista además, expresó lo ilusionada que está ante la maternidad de su hija, Elena Furiase.

Lolita también se sinceró y confesó que le apasiona Can Yaman, el actor turco del momento en todo el mundo. No obstante, Jorge Javier Vázquez le paró los pies pensando que se trataba de un actor de las series turcas de Atresmedia, sin ser consciente de que sus producciones se emiten en Mediaset.

«Oye, cuidado, perdona una cosas, aquí las series turcas no se nombran. Con ellas empezó el mal. Al enemigo. ni agua», le dijo el presentador a la invitada. «Ah por que son de la otra cadena», le dijo Lolita entre risas. No obstante, Lydia Lozano le recordó que Can Yaman protagoniza varias de las series turcas de Mediaset.

Mientras que Lolita por su parte, expresó que: «Oye perdona, de enemigo nada, que me dan de comer todo el año», haciendo alusión a su participación en ‘Tu cara me suena’, uno de los formatos estrella de Atresmedia. «Nosotros con Turquía no queremos tener absolutamente nada», insistió el presentador en relación a las series turcas.