Rosalía se hace viral al perrear en un concierto de Bad Bunny en Los Ángeles

Bad Bunny está en plena gira por Estados Unidos con su Most Wanted Tour y Rosalía no ha querido perdérselo en Los Ángeles, donde se la ha visto disfrutando del espectáculo mientras bailaba. Estos vídeos se han hecho virales en redes sociales, las que se han llenado de vídeos de la cantante en el concierto, con los que recordaban su colaboración con el puertorriqueño, La noche de anoche.

El pasado viernes 15 de marzo la cantante acudía al estadio Crypto.com Arena para disfrutar del espectáculo de cantante después de su último proyecto Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana. La catalana acudía para ver el concierto desde el palco VIP, pero, más tarde, quiso mezclarse con el resto del público para vivir el ambiente al cien por cien y bailar en la pista del concierto para celebrar el segundo aniversario de su álbum MOTOMAMI. Fue entonces cuando los fans del conejo malo la vieron bailando y empezaron a pedirle fotos.

La cantante se veía encantada de interactuar con los asistentes al concierto que se quedaron muy sorprendidos al ver a Rosalía mezclada con el público como un fan más. A raíz de estos vídeos, los fans han seguido fantaseando acerca de una nueva colaboración de los dos grandes artistas del género urbano, ya que desde su tema La noche de anoche, que pertenece al álbum del puertorriqueño EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO, no han vuelto a trabajar en ningún proyecto juntos.

Rosalía is so universally loved, they going crazy for her at Bad Bunny concert 😭🤍pic.twitter.com/nsFDJmdfl5

— (t)uyaaa (@sadmotomami) March 16, 2024