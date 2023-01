Rosalía presenta ‘LLYLM’ como primer single de su nueva etapa

Rosalía comienza el 2023 por la puerta grande. La artista catalana ha puesto fin a la era MOTOMAMI, y ha dado el pistoletazo de salida a su nueva etapa musical, con el lanzamiento de LLYLM, su esperado nuevo single y primer adelanto de esta nueva era en su imparable carrera en la música.

Este viernes 27 de enero ha visto la luz LLYLM, el nuevo sencillo de la artista catalana. Una canción que creo una gran expectación incluso antes de su lanzamiento, tal y como ocurrió el pasado mes de julio con Despechá. Y una vez más, Rosalía ha vuelto a superar las expectativas de sus fans.

Con LLYLM, Rosalía se vuelve a reinventar una vez más. La artista presenta una canción en la que mezcla los ritmos electrónicos con tintes flamencos, donde tienen un gran protagonismo la copla y la rumba más españolas, aportando su indiscutible marca personal, la que le ha llevado a lo más alto de la industria musical.

LLYLM estará OUT 0:00 🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 pic.twitter.com/uJPKJRPfqQ — R O S A L Í A (@rosalia) January 26, 2023

Se trata de la primera canción de la artista en ver la luz de esta nueva etapa musical que acaba de comenzar. Una canción muy esperada por sus fans, después de haber compartido varios adelantos a través de las redes sociales a lo largo del último mes.

En LLYLM Rosalía mezcla el español, idioma en el que empieza a cantar, para interpretar el estribillo en inglés. El tema empezó a circular por las redes sociales 12 horas antes del horario previsto para su lanzamiento en España, no obstante, esto no ha afectado a la cantante, pues tras su lanzamiento oficial las reproducciones no han dejado de aumentar.

Nueva Zelanda fue el país culpable de este adelanto. La diferencia horaria provocó que el nuevo single de Rosalía comenzara a sonar en las antípodas y de inmediato, la canción estuvo disponible en todo el mundo. Una canción que en apenas unas horas ya ha sido elogiada como uno de los mejores lanzamientos musicales de este primer mes del 2023.