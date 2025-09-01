Rosa Benito: su edad, pareja, trabajo actual y en qué programas de TV que ha participado

Rosa Benito es una de las caras más conocidas del mundo de la televisión, siendo figura importante de la familia Jurado Mohedano, aunque a ella llega después de ser una mujer anónima que no tenía pensado convertirse en personaje de la crónica rosa. Pese a todo, durante años ha sido una de las famosas más conocidas de nuestro país, siendo colaboradora de Sálvame y ganadora de Supervivientes, programas que le hicieron convertirse en personaje propio lejos de la familia de su cuñada.

Rosa nació en el año 1956 en Alicante, donde tenía una vida de lo más tranquila trabajando como peluquera en un centro de la ciudad. La vida quiso que su jefe consiguiese que comenzase a trabajar con Rocío Jurado, de la que se convirtió en peluquera y estilista durante décadas. Siendo parte del equipo de la cantante conoció a Amador Mohedano, que trabaja como su representante, por lo que comenzaron una relación sentimental que terminó en boda en el año 1977. De aquella relación nacieron cuatro hijos: Rosario y Fernando (1979), Salvador (1982) y Amador (1997). La única que es conocida es Chayo, que sí ha tenido presencia en los medios y sigue luchando por hacerse hueco en el mundo de la música, mientras que sus tres hermanos prefieren seguir en el anonimato, pese a que sus padres son protagonistas en programas de televisión y revistas.

Durante décadas estuvo en un segundo plano, pero con su fichaje como colaboradora de televisión todo cambió. Debutó en El programa de Ana Rosa en la sección del corazón, donde se convirtió en portavoz de la familia, lo que provocó que dejase su trabajo con la cantante.

Más tarde, en 2009, llegarían programas como Sálvame y Sálvame Deluxe, donde se convirtió en una de las colaboradoras más polémicas, pero su gran salto (nunca mejor dicho), lo dio con Supervivientes 2011. En aquella edición Rosa Benito se convirtió en una inesperada ganadora, replanteándose toda su vida por completo.

Tras esta victoria, y numerosas infidelidades de Amador, decidió separarse de su marido. Un momento que queda para la historia de la televisión cuando decidió fundir su alianza de boda en pleno directo, aunque años más tarde confesó que aquello fue una farsa y que sigue teniendo las alianzas. En 2013 se rompió el matrimonio, pero ella tuvo que hacerse cargo de numerosas deudas de su marido, poniendo su economía en un gran riesgo.

Esta presión, unida al espectáculo de Sálvame, la hicieron tener que ingresar en un centro psiquiátrico durante varios meses, regresando por todo lo alto con una entrevista en Sálvame Deluxe que marcó más de un 20 % de cuota de pantalla.

Su paso por Sálvame se vio perjudicado cuando Andrés, marido de su hija Chayo, denunció a La fábrica de la tele (productora de Sálvame) por un delito de revelación de secretos. Aunque en aquel momento no se hablaba de la conocida como Operación Deluxe (una trama para destapar datos secretos de numerosos famosos con ayuda de un agente de policía), aquella fue la primera denuncia sobre este asunto por el que los directores y productores de Sálvame todavía tienen que ser juzgados.

Eso enturbió la relación y provocó que Rosa se marchase del programa, comenzado ahí una guerra con el espacio, que acudía a todos los conciertos de Rosa y Chayo para intentar boicotearlos. Desde entonces ha pasado por GH VIP, Ya es mediodía, Ya son las ocho y como colaboradora de De Viernes. En 2025 vuelve a lo grande a la televisión gracias a MasterChef Celebrity, donde compartirá cocinas con numerosos famosos de nuestro país. Esta es la lista completa: