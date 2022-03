Rosa Benito ha querido responder a las últimas declaraciones de Ana María Aldón. La colaboradora de ‘Ya son las ocho’ quedó impactada por la entrevista tan desgarradora que realizó la gaditana en la revista ‘Lecturas’.

La tertuliana de ‘Viva la vida’ dio un paso al frente y habló muy claramente sobre todo lo que está viviendo en su familia política. Además, quiso explicar cómo ha afectado esta situación en su matrimonio y a su salud mental. Esta entrevista ha generado muchos titulares y ha generado muchas reacciones, siendo la más sonada la de la expareja de Amador Mohedano.

Rosa Benito ha enviado un consejo a Ana María Aldón respecto a Ortega Cano. «No sé si esto le va a favorecer a Ana María. Es una entrevista muy dura. Ana María ya tiene nombre propio. Si ella no es feliz en esa familia es una chica muy joven y se podría separar perfectamente», ha dicho la colaboradora. Es más, ha animado a la diseñadora a mirar por ella misma.

¡¡Las bombas de Ana María Aldón!! 💣 La mujer más buscada habla sin miedo ni tapujos en exclusiva para #Lecturas. En el ojo del huracán de su familia política, Ana María aclara todo lo que se ha dicho sobre ella 💥 ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas #Exclusiva pic.twitter.com/6Cd5aXXXwY — Lecturas (@Lecturas) March 30, 2022

La ex cuñada de Rocío Jurado ha dado su opinión respecto a las palabras que ha dado la ex superviviente para la revista ‘Lecturas’. «Esta mujer no está tomando antidepresivos cuando entra en la familia de Ortega Cano, lo hace mucho antes, porque ha tenido una vida muy difícil, se quedó embarazada muy pronto, tiró para adelante…», aclara.

Además, Rosa Benito afirma que Ana María Aldón se equivocó cuando cargó contra Conchi en ‘Viva la vida’. «Es una niña que ha crecido con muchos problemas y traumas. Ahora tiene una vida mucho más bonita y no entiendo cómo se puede hacer esta entrevista machacando a su familia. Yo he tenido mis cosas con Conchi también, pero José la adora. Para él ha sido como su madre, porque sus padres trabajaban», explica la colaboradora.