Un día después de la divertida entrevista a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, El Hormiguero ha cambiado el mundo de la política por el del deporte. Rodri Hernández, Balón de Oro 2024, está en plena gira de medios después de conseguir el codiciado premio y aprovechando que sigue recuperándose de una lesión de ligamento cruzado de su rodilla derecha, por lo que estará todavía muchos meses sin pisar un terreno de juego. El jugador del Manchester City es el segundo futbolista masculino en ganar este premio, algo que hasta ahora sólo había conseguido Luis Suárez en el año 1960. En categoría femenina Alexia Putellas lo consiguió antes que él, siendo la vencedora en el año 2021.

Pese a que su lesión ha sido muy reciente, a finales del mes de octubre, ha podido entrar al plató sin muletas y celebrando al ritmo de We are the champions su premio, que llevaba en las manos. Pese a que la entrevista estaba dedicada a conocerle más a fondo y a hablar de su premio, lo primero que quiso hacer es mandar un mensaje a la gente que ha sufrido las consecuencias de la terrible DANA. «Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo y España está demostrando ser un país tremendamente volcado, y espero de corazón que se recuperen lo antes posible», ha dicho el madrileño. También ha tenido un especial recuerdo para Rafa Nadal sólo unas horas después de que jugase su último partido como tenista profesional: «Felicitar a Rafa por ser más que una leyenda. Ejemplifica cómo se debe ser dentro y fuera de la cancha. Salir en su vídeo de despedida es como ganar el Balón de Oro».

Así se enteró de que era ganador del Balón de Oro 2024

Las horas previas a su nombramiento fueron frenéticas, ya que se llegó a filtrar que Vinicius, el jugador del Real Madrid, sería el premiado después de que fuese el gran favorito para la gran mayoría de expertos, pero las previsiones fallaron. «Hasta que no abren el sobre no sé absolutamente nada. Yo tenía 500 mensajes sin contestar de la lesión. Colapsado es poco. De repente te salta ‘Andrés Iniesta te ha escrito’, pues a este sí le voy a responder», ha comenzado explicando sobre aquel día.

Aunque en categoría femenina Alexia Putellas y Aitana Bonmatí ya había conseguido el premio, en hombres es inexplicable que jugadores como Xavi o Iniesta no lo hubieran conseguido después de haber ganado dos Eurocopas y un Mundial, por eso se acordó de ellos en su discurso. «Que solo tuviésemos un Balón de Oro (el conseguido por Luis Suárez en 1960) es una cosa curiosa. Quise rendirles culto porque hay muchos que son mejores jugadores que yo, pero compitieron con Messi y Cristiano», ha dicho ante las cámaras.

¿Quién es la pareja de Rodri Hernández?

El invitado de El Hormiguero se sale de la imagen habitual de los futbolistas, ya que tiene estudios universitarios y se aleja de las fiestas. «La noche te aleja mucho del objetivo, menos los brasileños, que son de otra pasta», ha comentado entre risas.

Su novia se llama Laura y son pareja desde hace ocho años, ya que se conocieron en la residencia de la Universidad Jaume I. Él cursó allí Administración y Dirección de Empresas, mientras que ella estudió Medicina.