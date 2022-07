La segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco sigue dando que hablar. En el último capítulo de En el nombre de Rocío, la hija de Rocío Jurado se vuelve a sincerar sobre José Ortega Cano, asegurando que el ex diestro es muy poco generoso.

Según las palabras de Rocío Carrasco, la forma de ser de José Ortega Cano propició que la familia de la cantante le pusiera un apodo. De hecho, como afirma la hija de Rocío Jurado: «Él nunca tenía dinero ni pagaba porque siempre ha sido muy agarrado» expresó, añadiendo que se trataba de «una descripción pura y dura».

En este capítulo, Rocío Carrasco ha recordado una conversación con su tío Juan, donde este le confesaba el apodo que le habían puesto al marido de su madre. «Un día, en La Moraleja, estaba yo por allí pululando con mi tío Juan y salió que él (José Ortega Cano) había quedado con una persona que le iba a dar un cheque porque él había comprado alguna cosa. Esta persona llama al timbre y mi tío Juan le abre y me dice ‘niña, avisa a Cecilia’ y yo digo: ‘¿Cecilia?’ y me dice Cecilia, sí, Ortega».

En el verano de 2005, en plena gira de conciertos, Rocío Jurado comienza a encontrarse mal, y los médicos descubren de su enfermedad 😰#EnElNombreDeRocío, ya disponible en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕ #EnElNombreDeRocío6 https://t.co/to4oWqi54o pic.twitter.com/e13tb2a2jG — mitele plus (@miteleplus) July 22, 2022

Al parecer, tal y como expresa la propia Rocío Carrasco, entre ellos llamaban a Ortega Cano Cecilia por la canción Un ramito de violetas. Una canción en la que se dice que recibía cada primavera un ramo de flores, pero «siempre sin tarjeta», como aseguran que era el diestro.

Por otro lado, en el mismo capítulo, Rocío Carrasco vuelve a acusa al torero de no dar una buena vida a su madre: «Mi madre no tenía problemas de sacar la tarjeta. Y nunca le puso la cara colorada. A lo mejor si lo hubiera hecho se le habría quitado la costumbre. Lo pagó ella todo, Ortega Cano no pagó nada», confiesa.

Rocío también revela que su madre «tenía clarinete que Ortega no iba a pagar. No hacía falta que ella diera orden de nada, porque él no iba a pagar nada», de esta forma, vuelve a cargar con el que fuera marido de la más grande.