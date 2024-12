Resumen de ‘El Juego del Calamar’ para entender la nueva temporada

Después de más de tres años de espera, Netflix ha estrenado la segunda temporada de El juego del Calamar, una de sus series más exitosas, pero también de las más sangrientas que se recuerdan. La historia se basa en una especia de campeonato en el que 456 personas luchan por una enorme cantidad de dinero, aunque ninguno de ellos ha llegado allí de forma casual, ya que ha sido reclutados de una forma misteriosa. Todos cumplen un único requisito: tener grandes problemas de dinero. Así terminó la primera temporada de la serie que se ha convertido ya en un fenómeno y promete hacerlo con su segunda temporada.

Son citados en un lugar que más tarde se convertirá en una especie de campo de concentración, ya que se darán cuenta de que se están jugando la vida, aunque eso no se lo explicaron antes de llegar. La sorpresa se la llevan cuando en la primera prueba se tiene que someter a un juego infantil, siendo una versión del escondite inglés su primera parada. La cuenta la lleva un robot gigante con forma de niña, pero que si descubre a alguien moviéndose le elimina con una ráfaga de disparos. Superar la prueba te puede servir para permanecer con vida.

El protagonista de la primera temporada de El Juego del Calamar es Seong Gi‑hun, que ha perdido el trabajo y el poco dinero que tiene lo funde en las apuestas, por lo que en más de una ocasión ha tenido que recurrir a prestamistas para seguir con su ritmo. Para intentar salvar su vida, ya que incluso le han amenazado con quitarle un riñón para saldar su deuda, decide aceptar participar en este peligroso juego.

Allí llega dispuesto a todo lo que haga falta para conseguir sacar adelante a su hija, a la que apenas puede ver después de su divorcio, y a su madre, con la que ha tenido que volver a vivir. En el concurso se encontrará con un grupo de personas que tratan de salir de la ruina e incluso conocen al jugador 001, que se trata de un anciano al que sólo le quedan unos meses de vida por culpa de un tumor cerebral que sufre.

Pero no solamente los participantes pueden morir durante las pruebas, ya que la organización también asesina a sangre fría a gente durante las noches, creando el caos absoluto. Entre los concursantes se encuentra un cirujano que no tendrá reparos en retirar los órganos de los fallecidos, que se venderán en el mercado negro, a cambio de conseguir ayuda extra en las pruebas, aunque no se salva de los peligros.

Tras una cruel serie de pruebas, Gi-hun llega a la ronda final, donde consigue la victoria en un terrible juego infantil, al que en Corea del Sur llaman El Juego del Calamar. Todo esto ocurre ante la atenta mirada de un grupo de ricos, que han apostado por un ganador, como si de un partido de fútbol se tratase.

Como ganador, Gi-hum se lleva los 45.600 millones de wones (alrededor de 33 millones de euros), lo que le permite comenzar una nueva vida y conseguir recuperar el contacto con su hija. Pero al salir de aquel calvario descubre que su madre ha muerto durante el tiempo que ha pasado desaparecido, lo que provoca que no toque el dinero.

Tras mucho pensarlo, decide viajar a Los Ángeles, ciudad en la que se encuentra su hija, pero en el aeropuerto se encuentra al hombre que le reclutó para entrar en el juego intentando convencer a otra persona. Tras ver esta escena decide llamar al teléfono de la organización y hablar con el líder.

El líder le aconseja seguir con su vida y olvidar todo lo que pasó en el juego, pero no le hace caso y decide volver a entrar en él, aunque esta vez lo hará para intentar acabar con este macabro entretenimiento destinado para ricos. Es de suponer que la trama se alargue más de lo esperado, ya que Netflix ha confirmado que habrá una tercera temporada de El Juego del Calamar, aunque se espera que tarde menos en llegar y no haya que esperar otros tres años.