‘El Juego del Calamar’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 2 de la serie de Netflix?

Ha llegado el momento. Después de más de tres años de larga espera, por fin, los fans de El Juego del Calamar podrán ser testigos de la continuación de la serie. La mundialmente conocida ficción coreana se convirtió en uno de los mayores fenómenos audiovisuales del 2021. Una historia absolutamente atrapante que aterrizó en la plataforma de Netflix y fue creada, escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk. Una apuesta muy acertada por parte de la plataforma de streaming. De hecho, fue tal su éxito que, aunque se presentó como una producción autoconclusiva, terminó siendo renovada por dos temporadas más.

La segunda temporada de El Juego del Calamar aterrizará de forma oficial el próximo 26 de diciembre. Un lanzamiento muy esperado del que se conocen pocos detalles. Eso sí, se sabe que el actor Lee Jung-jae volverá a dar vida a Gi-hun, quién se convirtió en el flamante ganador de los juegos durante la primera temporada. Un regreso que sucederá tres años después de su victoria y que realizará con el objetivo de poner fin a esta competición. Además, lejos de quedar ahí, le quiere plantar cara a El Líder.

«El esfuerzo de Gi-hun por descubrir quiénes son estas personas y por qué ellos hacen lo que hacen es la historia central de la temporada 2», desveló el creador Hwang Dong-hyuk sobre la trama de la nueva temporada. «En la temporada 1, hubo espacio para mostrar destellos de las diversas personalidades de Gi-hun, como su naturaleza optimista y energía positiva. Esta vez, la atención se ha centrado en su determinación», agregó Lee Jung-jae sobre su personaje.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 2 de ‘El Juego del Calamar’?

Tan solo quedan unas horas para ser testigos del regreso de la popular ficción coreana. Por ello, no es de extrañar que los fans estén impacientes por saber el número de episodios que darán forma a la temporada 2. Pero, que no cunda el pánico.

Según se ha confirmado, El Juego del Calamar regresa con nuevos episodios. Pero, no serán tantos como en la primera temporada. Pues, la nueva entrega llegará de la mano de un total de 7 capítulos. De momento, se desconoce el tiempo de duración de cada episodio. Pero, teniendo en cuenta el formato adoptado en su gran estreno, podría decirse que superarán los 50 minutos.

Habrá una tercera temporada

Para fortuna de los seguidores de esta franquicia, no será la última vez que la serie realice un estreno. Los altos cargos de Netflix han confirmado que habrá una temporada 3 de El Juego del Calamar. Eso sí, ésta sí será la última. Una información que ha sido corroborada por su creador.

«Cuando estaba pensando en la idea del final de la tercera temporada, creo que se me ocurrió naturalmente que este era el final», declaró el creador de la producción en una entrevista con The Hollywood Reporter. «Creí que con esa historia podía contar todo lo que quería contar a través de la historia de El Juego del Calamar y también en la perspectiva de Gi-hun como personaje, y pensé que no necesitábamos más historias a partir de ahí», concluyó.