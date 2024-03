La reacción de Residente al ser preguntado en ‘La Resistencia’ por las preguntas clásicas

Antes de disfrutar de la Semana Santa, La Resistencia ha tenido en su teatro a uno de los artistas más internacionales que han pasado por allí. Residente, que saltó a la fama gracias al grupo Calle 13, disfruta desde hace años del éxito en solitario. Después de seis años sin pasar por el programa, el cantante ha tenido que volver a enfrentarse a las preguntas clásicas sobre el dinero y el sexo.

Este 22 de febrero ha salido su nuevo disco, titulado Las letras ya no importan, motivo por el que está en España de promoción y por el que volverá a finales de año con su gira. Se trata de un trabajo muy especial que llega en un momento en el que ha cambiado por completo de vida, centrado en su familia y en el resto de proyectos audiovisuales que tiene en su mente.

Pese a que las entrevistas y los viajes no son su parte favorita, en el programa de Movistar Plus+ ha cumplido con el compromiso y ha dado lo mejor que tenía en su entrevista.

Residente se enfrenta a las preguntas clásicas de La Resistencia

Tras hablar de su disco, el artista ha tenido que pasar por la prueba a la que todos los famosos que se sientan frente a Broncano se someten, quieran o no. Primero comenzó querido saber qué dinero tiene en el banco, algo que no esperaba que le volviese a preguntar y que le reprochó que ya se la hizo en su anterior visita hace seis años: «No lo sé, yo creo que tú me la hiciste».

Tras hablar durante toda la entrevista de una posible muerte que le podría llegar durante el vuelo de regreso a su país, David continuó: «¿Cuánto dinero tienes en el banco o patrimonio que dejarías en herencia?». «Te voy a responder lo mismo, mi contable lo sabe. Tengo una idea, pero no te lo voy a decir», ha dicho muy sorprendido.

░M░U░C░H░O░ >>>>>> Todos los 1 y 0,2 que quieras. pic.twitter.com/2kteXYDCAB — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 21, 2024

«¿Cómo voy a decir el dinero que tengo? Me asaltarían», ha justificado. David ha insistido y ha querido convencerle que le hace la pregunta por obligación del Gobierno de España, algo que no ha terminado de creerse el invitado.

«Aquí la gente lo dice», ha continuado el presentador esperando que le diese un dato, algo que no ha conseguido. «Económicamente estoy bien», es lo único que le ha conseguido sacar a uno de los cantantes latinos más famosos y exitosos de los últimos 20 años.

Tras el dinero, llegó el momento de hablar del sexo, la otra pregunta clásica de La Resistencia. «¿Relaciones sexuales en los últimos 30 días? Cuenta follar, un punto; petting, 0,6; masturbación, 0,2», le ha lanzado el presentador a René ante su cara de sorpresa.

«Me vas a meter en un problema… soy malo en matemáticas, pero he tenido mucho de todo, de las tres opciones. Mucho», ha dicho para intentar salir de este espinoso asunto, que ha quedado claro que no quería contar. Broncano ha insistido, pero sus esfuerzos no han servido para nada y se ha quedado con las ganas de una de las respuestas más esperadas.