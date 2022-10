‘La Resistencia’: Amaia Salamanca consigue dejar sin palabras a Broncano

La actriz Amaia Salamanca y el actor Rodolfo Sancho fueron los primeros invitados de esta semana en La Resistencia de Movistar +. Ambos acudieron para presentar su última película La piel del tambor que será estrenada el próximo 21 de octubre.

Amaia Salamanca ya había asistido anteriormente a La Resistencia a principios de julio de este mismo año, allí Broncano le preguntó si le había traído algún regalo. Amaia totalmente sorprendida pues no sabía que se tenían que llevar regalos le dijo que no tenía nada que darle.

La actriz le quiso regalarle un anillo, pero no salía de su dedo, “Chúpame un dedo”, le decía a Broncano. Así nos dieron uno de los momentos más inesperados de toda la temporada, pues Broncano acabó chupándole un dedo a Amaia para poder sacar un anillo atascado.

En esta última visita al espacio de Movistar +, Amaia contaba que para una escena de la película tenía que escupir y ella no sabía, “No se escupir, te lo juro. No me sale. Tengo la boca tan seca que no puedo. De verdad que por mucho que beba no puedo”, comentaba la actriz.



Broncano le pidió que hiciera algo escatológico para romper su figura, Amaia sorprendió con un eructo. “No puedo escupir, pero puedo eructar. Una puede hacer unas cosas y otras no. Si lo necesito para un papel en el futuro pues ya saben”.

El presentador asombrado le preguntaba a Rodolfo Sancho si el sabía hacerlo y al momento soltó otro eructo, “de pronto esto se ha convertido en una taberna”, comentaba Broncano.

El programa finalizó con Broncano vestido con una capa blanca de luces led, regalo de Amaia Salamanca hacia el presentador, mientras leía una carta dirigida hacia Arturo Pérez Reverte, invitándole a acudir al programa.