‘Me Resbala’: Lara Álvarez se sincera sobre el programa antes del estreno

Me Resbala llega a Telecinco. Este martes 27 de junio, a partir de las 22:50 horas, se estrena el programa presentado por Lara Álvarez. La asturiana, días antes de que este formato viera la luz, ha querido dar más detalles sobre él pero, por supuesto, ha desvelado muchos más detalles de esta nueva aventura.

En una entrevista realizada por el equipo de Telecinco, Lara Álvarez reconocía que, con Me Resbala, “he descubierto una nueva forma de trabajar”. En cuanto a lo que van a ver los espectadores sobre este programa, la presentadora ha sido clara: “Se van a encontrar lo más inesperado, lo que no se pueden imaginar”.

Acto seguido, añadió: “Un grupo maravilloso de locos que viene a pasarlo bien y a que el público se lo pase bien y, en mi caso, se encontrarán mi carácter en estado puro”. Lara Álvarez, ante el reto de presentar Me Resbala, reconoce sentirse una auténtica “privilegiada”. En cuanto a pruebas favoritas, ella lo tiene claro: “Me lo paso muy bien con el ‘Las palabras corrientes’, porque yo no me siento en la silla. Son ellos. Entonces disfruto mucho friéndoles el culete”.

Lejos de que todo quede ahí, Lara Álvarez se ha sincerado sobre lo que ha supuesto para ella, personal y profesionalmente, aceptar este reto. “Me he quitado el encorsetamiento que te puede dar un programa con escaleta o con un principio y fin, con un objetivo determinado”, confesó la presentadora.

“Aquí, el objetivo es pasártelo bien. Me he quitado el miedo a la corrección. Me hace disfrutar de mi trabajo y de mi pura esencia”, confesó. Sin duda, estamos ante uno de los estrenos más esperados en Mediaset España. No te pierdas Me Resbala, el nuevo programa de Lara Álvarez, esta noche a partir de las 22:50 horas en Telecinco.